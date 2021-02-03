洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳供水管线设施改造 让519个小区8万余个家庭受益
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.18 21:18

　　重新敷设小区内庭院供水管网、原地埋式水表井改为挂墙表箱、爬墙立管全部加装保温外套管……这样的巨大变化，发生在洛阳市涧西区财政局家属院。今天上午，洛报融媒记者在该小区看到，截至目前，该小区已完成老旧小区供水改造。

　　洛阳北控水务集团有限公司(以下简称北控水务集团)服务营销发展部工程技术科主任郭侃侃说，财政局家属院是我市老旧小区供水改造项目的一个缩影。该小区由去年8月开始动工改造，是涧西区老旧小区改造首批启动供水改造的行政事业单位家属院，“改造之前，这个小区属总表管理，经过改造，已实现‘一户一表，计量出户’”。

　　据悉，近年来，洛阳市区内的老旧小区因自来水管道老化破损，跑冒滴漏现象时有发生。北控水务集团的相关负责人说，我市老旧小区供水改造工程将2000年以前建成的小区作为重点改造对象，这些小区房屋建设年代较久，一些用水设施在长期“服役”后老化严重，影响居民日常用水，“自2019年起，中心城区老旧小区供水管网改造这项工作就在不断推进”。

　　喝优质的安全水，是关系老百姓生活幸福和身体健康的大问题。北控水务集团对市区内老旧小区供水情况进行的摸排结果显示，洛阳需进行供水管线设施改造的老旧小区共519个，涉及用户8万余户。

　　“目前这些项目正在有序施工。”该负责人称，在供水改造项目的实地施工中，他们按照“因地制宜、一区一策”的要求，力争科学制定老旧小区供水管线设施改造计划，在保障供水水量、水压、水质的前提下，对每个改造小区制定专属的改造方案，“我们的重点工作对老旧小区楼内的供水管线布局进行优化，降低能耗，将灰铸铁和镀锌等不符合要求的供水管线进行更换”。

　　经过供水改造后的老旧小区有何“新面貌”？该负责人表示，经过改造后，小区用水管理不规范等问题将得到彻底解决，小区居民不仅能享受到“抄表到户”的更优服务，还将获得更稳定的用水条件和更有力的保障措施，足不出户就能便捷缴费、24小时随时报修，“实实在在地提高居民的用水幸福感”。（洛报融媒记者 王若馨 实习生 郭秋林 通讯员 程琳 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·疑难眼病如何治？这里有专家来“支招”
  • ·“九龙人”让您有“口福”，吃嘛嘛香！
  • ·解读“认证医院”的那些秘密
    		•
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
        日前，高德地图发布《2021中国城市路名图鉴》，我市的勒马听风街和浅井西路上榜“北方的诗情”路名榜单。
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
    		•  
    新闻排行
  • 济源市政协考察团来洛
  • 明日开通！洛阳新伊大街南延工程地面...
  • 洛阳博物馆镇馆之宝——三彩黑釉马亮...
  • 洛阳两所高校可招收第二学士学位生
  • 应天门、九洲池、栾川抱犊寨加入洛阳...
  • 从生活无法自理的脑梗患者到健身达人 ...
  • 挑灯夜战 修路便民
  • 洛阳市老干部工作会议召开
  • 洛阳正积极推进婚姻登记档案电子化工...
    		•
    百姓呼声
  • · 网友建议：宫颈癌疫苗预约能否限制户籍
  • · 地铁1号线牡丹文化节前全部车站将如期运营
    • 精彩图片
    春花绽放 扮靓洛阳城...
    洛阳凌波湖：皮划艇运...
    建设“客家祖源地” ...
    巨幅玻璃牡丹画将“绽...
    精彩热帖

    给游园添彩的模特

    女人如花

    含苞待放

    油菜花海
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605