洛阳供水管线设施改造 让519个小区8万余个家庭受益

重新敷设小区内庭院供水管网、原地埋式水表井改为挂墙表箱、爬墙立管全部加装保温外套管……这样的巨大变化，发生在洛阳市涧西区财政局家属院。今天上午，洛报融媒记者在该小区看到，截至目前，该小区已完成老旧小区供水改造。

重新敷设小区内庭院供水管网、原地埋式水表井改为挂墙表箱、爬墙立管全部加装保温外套管……这样的巨大变化，发生在洛阳市涧西区财政局家属院。今天上午，洛报融媒记者在该小区看到，截至目前，该小区已完成老旧小区供水改造。

洛阳北控水务集团有限公司(以下简称北控水务集团)服务营销发展部工程技术科主任郭侃侃说，财政局家属院是我市老旧小区供水改造项目的一个缩影。该小区由去年8月开始动工改造，是涧西区老旧小区改造首批启动供水改造的行政事业单位家属院，“改造之前，这个小区属总表管理，经过改造，已实现‘一户一表，计量出户’”。

据悉，近年来，洛阳市区内的老旧小区因自来水管道老化破损，跑冒滴漏现象时有发生。北控水务集团的相关负责人说，我市老旧小区供水改造工程将2000年以前建成的小区作为重点改造对象，这些小区房屋建设年代较久，一些用水设施在长期“服役”后老化严重，影响居民日常用水，“自2019年起，中心城区老旧小区供水管网改造这项工作就在不断推进”。

喝优质的安全水，是关系老百姓生活幸福和身体健康的大问题。北控水务集团对市区内老旧小区供水情况进行的摸排结果显示，洛阳需进行供水管线设施改造的老旧小区共519个，涉及用户8万余户。

“目前这些项目正在有序施工。”该负责人称，在供水改造项目的实地施工中，他们按照“因地制宜、一区一策”的要求，力争科学制定老旧小区供水管线设施改造计划，在保障供水水量、水压、水质的前提下，对每个改造小区制定专属的改造方案，“我们的重点工作对老旧小区楼内的供水管线布局进行优化，降低能耗，将灰铸铁和镀锌等不符合要求的供水管线进行更换”。

经过供水改造后的老旧小区有何“新面貌”？该负责人表示，经过改造后，小区用水管理不规范等问题将得到彻底解决，小区居民不仅能享受到“抄表到户”的更优服务，还将获得更稳定的用水条件和更有力的保障措施，足不出户就能便捷缴费、24小时随时报修，“实实在在地提高居民的用水幸福感”。（洛报融媒记者 王若馨 实习生 郭秋林 通讯员 程琳 文/图/视频）