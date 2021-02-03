清理河道垃圾 保护水资源

近日，在3月22日“世界水日”来临之际，孟津白鹤镇组织志愿者来到黄河河畔，开展“爱水护河”环保活动，清理河道垃圾，倡导大家养成节水意识，形成珍惜水资源和保护水资源良好风尚。 近日，在3月22日“世界水日”来临之际，孟津白鹤镇组织志愿者来到黄河河畔，开展“爱水护河”环保活动，清理河道垃圾，倡导大家养成节水意识，形成珍惜水资源和保护水资源良好风尚。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 贾方文 文/图)