22日至23日，洛阳嵩山北路、五岳路等区域将停水

20日，记者从洛阳北控水务集团有限公司获悉，为配合重点工程配套管网建设施工，该公司计划对国花路瀍涧大道交叉口供水管道进行停水碰通。

20日，记者从洛阳北控水务集团有限公司获悉，为配合重点工程配套管网建设施工，该公司计划对国花路瀍涧大道交叉口供水管道进行停水碰通。 20日，记者从洛阳北控水务集团有限公司获悉，为配合重点工程配套管网建设施工，该公司计划对国花路瀍涧大道交叉口供水管道进行停水碰通。 停水时间： 3月22日9时—3月23日21时 停水范围： 1.嵩山北路以东、国花路以西、邙岭大道以南、瀍涧大道(不含)以北； 2.五岳路以东、棉麻路以西、石油路以南、纱厂西路(不含)以北； 3.春都路(定鼎北路-国花路)、金谷园西路(纱厂北路-王城大道)、邙岭大道(嵩山北路-丝路大道)、周山大道(魏紫路-北环辅路)、瀍涧大道(丝路大道以西)沿线。 温馨提示： 如果您家恰好在这些区域内，请提前做好储水准备，夜间休息及家中无人时，请务必关闭用水器具。如施工提前结束，洛阳北控水务集团将立即恢复供水，如有疑问请致电24小时供水服务热线9610001。 特别提醒： 为了让您第一时间收到停水通知，洛阳北控水务集团将在计划停水前，通过手机短信的形式，向用水编号所登记的联系号码推送停水通知。为确保您能及时接收到停水通知短信提醒，当您的联系方式发生变更，请及时联系抄表员修改预留的电话号码。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 程琳 文/图）