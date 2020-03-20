好消息！前坪水库发电机组进入调试阶段

今日，从河南省前坪水库建设管理局传来好消息：日前，前坪水库发电机组完成安装后，紧锣密鼓进入调试阶段。据悉，前坪水库电站总装机6000千瓦，正式投用后每年发电1881万千瓦时。

今日，从河南省前坪水库建设管理局传来好消息：日前，前坪水库发电机组完成安装后，紧锣密鼓进入调试阶段。据悉，前坪水库电站总装机6000千瓦，正式投用后每年发电1881万千瓦时。

“日前，水库发电机组安装完毕，随即进入调试阶段。”河南省前坪水库建设管理局局长张兆省说，不同于传统大坝发电站的是，前坪发电站全部实现了信息化、数字化管理。

前坪水库是一座以防洪为主，兼顾灌溉、供水、发电的大型水库，是国务院确定建设的172个重大节水供水项目之一，位于我市汝阳县北汝河上游，总库容5.84亿立方米，被誉为“千里淮河第一坝” 。

去年3月，前坪水库大坝下闸蓄水，为淮河中下游安澜再添一道安全阀。与此同时，水库后续建设稳步开展。