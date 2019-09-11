9时30分，随着溢洪道、泄洪洞、导流洞闸门徐徐落下，前坪水库工程正式下闸蓄水，标志着工程投入初期运用。这是洛阳市境内继陆浑水库、故县水库、小浪底水库、西霞院水库之后的第5座大型水库。

刚刚，前坪水库工程下闸蓄水！

9时30分，随着溢洪道、泄洪洞、导流洞闸门徐徐落下，前坪水库工程正式下闸蓄水，标志着工程投入初期运用。这是洛阳市境内继陆浑水库、故县水库、小浪底水库、西霞院水库之后的第5座大型水库。

前坪水库位于淮河流域沙颍河支流北汝河上游，汝阳县城西9公里，坝址以上控制流域面积1325平方公里，是一座以防洪为主，结合供水、灌溉，兼顾发电等综合利用的大(Ⅱ)型水库，总库容5.84亿立方米。主要建设内容包括：主坝、副坝、溢洪道、泄洪洞、输水洞、电站等，主坝为粘土心墙砂砾(卵)石坝，最大坝高90.3米，坝顶长818米。设计洪水标准为500年一遇，校核洪水标准为5000年一遇。水库建成后，可发展灌溉面积50.8万亩，年供水量6300万立方米，年发电量1881万千瓦时。总投资446251万元，总工期为60个月。

前坪水库大坝顺利实现封顶 记者 高山岳（资料图）

前坪水库是国务院确定的172项节水供水重大水利工程之一。2015年10月8日开工建设。2019年3月7日，大坝填筑达到水库正常蓄水位，9月24日主坝、副坝、溢洪道全部建至坝顶，坝顶道路全线贯通，标志着前坪水库大坝主体工程完工。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 吴会菊 文/图）