挖掘邵雍文化 发展寻根经济

邵雍，河洛文化长河中的一颗璀璨明珠，当下洛阳的一张文化名片。随着邵雍墓、邵雍祠等遗迹入选省级文物保护单位，邵雍传说也被评为省级非遗，洛阳已被邵氏族人视为根亲圣地。如何让邵雍思想学说及相关文化遗产在洛阳都市圈建设和打造国际人文交往中心中发挥更大作用？近日，记者就此采访了有关专家。

邵雍祠外的邵雍像

邵雍，河洛文化长河中的一颗璀璨明珠，当下洛阳的一张文化名片。随着邵雍墓、邵雍祠等遗迹入选省级文物保护单位，邵雍传说也被评为省级非遗，洛阳已被邵氏族人视为根亲圣地。如何让邵雍思想学说及相关文化遗产在洛阳都市圈建设和打造国际人文交往中心中发挥更大作用？近日，记者就此采访了有关专家。

解读邵雍思想学说，深挖提升河洛文化、黄河文化

六经中的《周易》，目前公认源于河图洛书。河图洛书曾险些失传，直到五代时期的道士陈抟绘制《易龙图》，河图洛书才得以恢复传承。

《宋史·朱震传》记载：“陈抟以《先天图》传种放，放传穆修，修传李之才，之才传邵雍。”也就是说，邵雍师从北宋易学大家李之才，而李之才的师祖正是陈抟。

“理顺关系后不难发现，邵雍学说的源头就是河图洛书。”洛阳汉魏故城管理所名誉所长、著名学者徐金星说，洛阳的文化厚土孕育了邵雍这位思想家。因此，在解读邵雍思想学说方面，洛阳应该最有发言权。但是，目前洛阳解读邵雍思想学说的声音在国内外还比较小，眼下我市正以河图洛书等资源为依托打造国际人文交往中心，加强对邵雍思想学说的解读，这对于深挖提升河洛文化、黄河文化具有重要意义。

近年来，学术界讨论的一个热门话题是：德国哲学家、数学家莱布尼茨提出的二进制与邵雍《先天图》的关系。徐金星认为，我市可以组织专家学者提炼关于邵雍思想学说的标识性概念，以及易于为国际社会所理解的新概念、新范畴、新表述，引导国际学术界展开研究和讨论。

依托理学名人遗迹，打造洛阳理学文化旅游区

邵雍被称为宋明理学的奠基人之一。中国先秦史学会原副会长、我市著名文史学家蔡运章介绍，宋明理学，即两宋至明代的儒学。相较于春秋战国至汉代这一历史时期所形成的儒学，宋明理学被称为“新儒学”。厘清邵雍对宋明理学的贡献，对于传承弘扬邵雍思想学说具有重要意义。

唐末，以韩愈、柳宗元为代表的文人发起了以“复兴儒学”为目的的古文运动，吹响了宋明理学出现的前奏。宋时，周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐、朱熹等人在复兴儒学的道路上相继接力，构建了“新儒学”的哲学本体论。

在宋明理学发展过程中，邵雍、程颢、程颐扮演了重要角色，而他们都长期在洛居住。如今，邵雍遗迹主要有洛龙区安乐镇的邵雍祠，伊川县平等乡的安乐书院、安乐佳城(邵雍墓)。“二程”遗迹主要有嵩县的二程故里、伊川的二程墓园、伊川书院等。目前，除二程故里为全国重点文物保护单位外，其他遗迹均为省级文物保护单位。2015年，伊川邵雍传说入选我省第四批非物质文化遗产名录，14则故事均独立成篇，读来趣味十足。

蔡运章认为，可以通过深入挖掘邵雍与“二程”的交往故事，将散落在各处的相关遗迹串珠成链，打造以“理学之源”为主题的洛阳理学文化旅游区。这对于推动洛阳都市圈文旅融合联动发展，保护传承弘扬黄河文化具有积极意义。

举办根亲文化节，发展邵氏寻根旅游经济

近年来，寻根问祖的热潮给不少地方带来了无限商机和旅游资源。如今，除我市安乐窝村的邵姓族人外，邵雍后代还广泛分布在河南、浙江、福建、山东、陕西、港澳台等地。随着全国邵氏最高宗亲机构——中华邵氏宗亲会在洛阳成立，洛阳也被视为中华邵氏的根亲圣地。

“在我市全力开发根亲文化资源的当下，应以邵雍思想学说为抓手，以邵雍遗迹为依托，举办邵氏根亲文化节、发展邵氏寻根旅游经济等，将洛阳打造成全球邵氏华人根亲圣地。这样，不仅能提高洛阳在世界的知名度，更重要是的，所带来的高附加值、高回报率是不可估量的，将会吸引更多的华人来洛投资建设，促进洛阳经济社会快速发展。”洛阳邵雍思想文化研究会会长郑贞富说。（记者 刘嘉仪 文/图）