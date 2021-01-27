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邵雍墓园 带字方砖存千年(邵雍与洛阳)
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.16 10:47

　　伊川县平等乡西村北部有两道天然土沟，在两沟交汇处，有一座名为“安乐佳城”的墓园。墓园大门石匾额上写着“邵夫子墓”，道出了墓园主人的身份——北宋著名理学家邵雍。

　　邵雍墓园始建于宋，历经明、清、民国时期多次修整，1963年被列入第一批河南省文物保护单位。近日，记者到此探访时发现，这座墓园不仅是邵雍的安葬处，也是他一生学术思想的物化体现。

河南省重点文物保护单位石碑和刻字砖

　　邵雍墓园 带字方砖保存千年

　　邵雍墓园坐北向南，南北长88米、东西宽40米，总体呈长方形。墓园建筑沿中轴分布，自南向北依次是：石牌坊、大门、享殿及墓冢等。

　　石牌坊位于墓园最南侧，为三门道结构，牌坊横额刻有“安乐佳城”四字。当地民间学者翟智高告诉记者，牌坊顶部正常来说应蹲有望兽，而邵雍墓园的顶部是四根石柱。并且，这四根石柱按柱头形制和柱身纹路可分为两组，外侧的石柱是一组，柱头有“盖”，柱身纹路为竖线；内侧的石柱是一组，柱头无“盖”，柱身纹路为圆圈。两组石柱分别代表“天根”和“月窟”。

　　“天根和月窟是邵雍首先提出的概念，表示阴尽阳生之处和阳尽阴生之处。这两个概念对他用先天易学阐述天地万物变化至关重要。墓园的建造者应该是有意这样设计的，这是邵雍思想的物化体现。”翟智高说。

　　邵雍墓园有一圈砖砌围墙，若近距离观察，可以发现几乎每一块砖上都刻有“邵夫子墓”四字。若再细看，能看出所刻字体不尽相同。

　　“这些方砖有的是建墓时就有的，有的是明清至近代重修墓园时仿制的，虽历经沧桑，但大多保存完好，十分难得。”翟智高说。

　　走进墓园大门，通向享殿的道路两旁立有石像生，享殿之后为砖砌八角形邵雍墓冢，冢前立有“宋先儒康节邵夫子墓”石碑。

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[ 责任编辑：潘亮]
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