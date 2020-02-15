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第二届邵雍思想文化对话会在伊川举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-12 14:47

　　今日，作为2020洛阳河洛文化旅游节活动之一，第二届邵雍思想文化对话会在洛阳市伊川县举办。来自全国各地的120余名邵雍思想文化研究学者、邵氏宗亲代表、文旅工作者代表等参加活动，共同探讨邵雍思想文化传承。

　　邵雍文化研究专家、《邵雍全集》主编郭彧，陕西正蒙书院名誉院长黄藤等围绕邵雍生平、邵雍与洛阳的历史渊源、邵雍思想文化与河洛文化等进行交流。与会嘉宾高度评价了邵雍思想在新时代道德教育和“文化自信”建设中的作用和价值，纷纷表示要持续深入研究挖掘邵雍思想文化，充分利用先贤留下的文化遗产，不断提升中华传统优秀文化影响力，讲好黄河故事、弘扬河洛文化，促进文旅融合发展。

　　邵雍祖籍范阳(今河北涿州市)，后移居洛阳，公元1077年逝于洛阳“安乐窝”。他是我国历史上伟大的思想家、哲学家、史学家、诗人，中华理学的奠基者，北宋五夫子之一。邵雍作为河洛文化的重要代表人物，曾长期在伊川生活、学习、著书立说。

　　邵雍思想文化对话会由河南、陕西两省的邵雍研究组织和部分省市的邵氏宗亲于2019年组织发起，旨在深入研究中华先贤邵雍思想文化，打造全国性的研究交流平台，推动邵雍思想文化的研究、普及和邵雍遗迹的保护和开发。首届邵雍思想文化对话会于当年11月在新乡举办。

　　为进一步弘扬邵雍思想文化，第三届邵雍思想文化对话会将在陕西省商洛市举办，并将陆续在与邵雍有着历史渊源的多地轮流举办。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 周慧娟 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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