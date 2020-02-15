暖心！洛阳理工学院校友以班为名设奖学金，资助学弟学妹

“今天收到了您对我们的资助，我内心的感激无法用言语来表达。这对我，对我的家庭来说都有了莫大的帮助……”近日，洛阳理工学院经济与管理学院大三学生邢佳乐收到一份特殊的奖学金，它是由本校的老校友捐资发放的。

“今天收到了您对我们的资助，我内心的感激无法用言语来表达。这对我，对我的家庭来说都有了莫大的帮助……”近日，洛阳理工学院经济与管理学院大三学生邢佳乐收到一份特殊的奖学金，它是由本校的老校友捐资发放的。

领到奖学金的当晚，邢佳乐激动得一宿未合眼，他爬起床，为老校友写了一封感谢信。

这位校友曾就读于该校经济与管理学院8641班，毕业后，他对母校和老师充满感激之情，时常回母校看一看。今年9月，他联系到洛阳理工学院的相关负责人，准备拿出8万元，以曾经的班级为名，设立“8641奖学金”，连续四年为家庭条件不好的学弟学妹发放奖学金。

10月，洛阳理工学院举办了“8641奖学金”面试答辩会，最终从经济与管理学院、电气工程和自动化学院选出20名家境不好但品学兼优的学生，每人发放了4000元奖学金。

邢佳乐是其中一名学生，他的学习成绩一直是班里的佼佼者。“我的家境不好，但我很努力，想着用知识改变命运，这笔奖学金对我来说帮助很大。”他说，奖学金包含着学校和校友对他的殷切期望，他会不负众望，努力成才，回报社会。(洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 赵燕昌)