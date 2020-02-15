洛阳地校合作再结硕果！大连理工大学洛阳研究院成立

我市地校合作再结硕果！昨日，我市与大连理工大学签署合作共建大连理工大学洛阳研究院协议，更好汇聚高端科技创新资源，为洛阳加快副中心城市建设、打造全国先进制造业基地提供助力。

我市地校合作再结硕果！昨日，我市与大连理工大学签署合作共建大连理工大学洛阳研究院协议，更好汇聚高端科技创新资源，为洛阳加快副中心城市建设、打造全国先进制造业基地提供助力。

省委常委、市委书记李亚会见中国工程院院士、大连理工大学校长郭东明，并共同为大连理工大学洛阳研究院揭牌。大连理工大学党委常委、副校长宋永臣，中国科学院院士、大连理工大学化工学院院长彭孝军，洛阳市领导刘宛康、王琰君、胡加彬、任丽君等参加会见及签约活动。

李亚代表市委、市政府对大连理工大学深化与洛阳合作表示欢迎，对大连理工大学洛阳研究院揭牌表示祝贺。他说，大连理工大学历史悠久，办学条件一流，科研教学实力雄厚，多年来为国家建设发展培养了一批又一批优秀人才，发展成效享誉全国。洛阳近年以新发展理念为引领，强化自创区龙头带动，深化高新区自创区自贸区“三区融合”，着力催生了一批新产业新业态，科技创新对经济社会发展贡献率不断提升。此次大连理工大学洛阳研究院正式落地，将对我们提升科技创新能力，加快产业转型升级，推进科学技术向生产力转化发挥重要促进作用。希望大连理工大学进一步发挥特色优势，大力弘扬求真务实的科学家精神，深化地校合作，拓宽合作平台，实现优势互补，推动研究院建设取得更大成效。洛阳将一如既往优化环境，全方位搞好服务，推动双方合作结出更多丰硕成果。

郭东明说，洛阳近年站位大格局大战略，经济社会发展和城市建设取得了翻天覆地的变化，科技创新和产业布局不断优化，转型发展高质量发展态势良好。此次与洛阳开展全面合作，共建大连理工大学洛阳研究院，是学校深度融入中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略，加快建设世界一流大学的重要举措，也标志着双方合作开启全新阶段。将依托学校优势学科，面向洛阳市主导产业发展，加快研究院内涵式发展，着力建成政校企融合协同创新载体、产业技术研发基地、科技成果运营与转化平台、创新与管理人才聚集地，为推动洛阳发展和产业结构转型升级作出更大贡献。

按照我市与大连理工大学签署的《合作共建大连理工大学洛阳研究院合作协议书》，将在洛龙区合作建设大连理工大学洛阳研究院。该研究院按照“一院两基地”布局，在洛龙区重点针对装备设计与制造产业，建设研究院总部、企业孵化基地、中试基地及公共实验平台等基础设施；在吉利区重点针对新材料与石油化工产业，开展企业孵化及绿色化工中试基地建设。下一步，该研究院还将规划建设产业园区，用于开展关键技术研发、技术成果转化、企业孵化。

该研究院将重点基于我市在新材料、化工与装备制造，特别是军工行业的产业基础和发展潜力，瞄准我国航空航天等领域的发展趋势及攻坚需求，重点围绕先进材料制备与合成、材料加工与工艺设计、先进装备结构设计与制造三个方面开展合作。

大连理工大学是新中国成立前夕面向新中国工业体系建设创办的第一所新型正规大学，是教育部直属全国重点大学，也是世界一流大学A类建设高校，工程学和化学学科领域入选国家世界一流学科建设名单。该校有两院院士13人、中国科学院外籍院士1人，兼职两院院士36人。

当日，河南谊善车灯制造有限公司、洛阳轴承研究所有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司还分别与大连理工大学签署了联合成立智慧车灯研发中心、高端轴承制造关键共性技术研究、阴离子法聚丁二烯制备技术及产业化项目等3项合作协议。(记者 李东慧)

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