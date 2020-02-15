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“大连理工大学与洛阳的合作是双赢之举”——访中国工程院院士、大连理工大学校长郭东明
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-27 08:10
郭东明

　　“大连理工大学和洛阳的合作，由来已久，互动频繁，必将随着共建研究院而开启全新阶段！”昨日，大连理工大学洛阳研究院正式挂牌成立，中国工程院院士、大连理工大学校长郭东明对合作充满期待。

　　“洛阳非常美，是一座令人心悦、宜居宜业的现代化城市。”作为河南老乡，郭东明曾多次到访洛阳，认为“这几年洛阳的变化日新月异”，每次来都有新的感受。

　　郭东明说，洛阳的历史文化底蕴深厚，工业基础雄厚、科技实力突出，产业规划和发展思路非常清晰，特别是洛阳全面深化“9+2”工作布局，加快构建“565”现代产业体系，为转型发展高质量发展提供了强有力支撑。

　　郭东明认为，洛阳作为老工业基地，要在中原城市群乃至全国创新版图中确立更重要的位置，就要更加重视创新和人才。

　　关于创新，郭东明指出，中部地区崛起要靠科技创新驱动，目前，洛阳市引进科研院所的决策具有战略眼光，能够有效助推洛阳市的创新驱动发展。大连理工大学的学科优势与洛阳市的产业经济发展比较吻合。大连理工大学洛阳研究院将依托学校优势学科，面向洛阳市主导产业发展，将大连理工大学的学科、人才、科研、成果等优势和洛阳市的产业优势相结合，推动更多优势学科、科研力量布局洛阳，一体推进高水平科研平台、教学机构建设，助推洛阳创新转型，“创新是城市发展的核心动力，凭借对科技创新的重视，洛阳的发展一定会越来越好”。

　　关于人才，郭东明透露，目前，有近千名大连理工大学校友奋战在洛阳各条战线。下一步，大连理工大学将发挥在高端装备制造、智能制造等方面的优势，尽早推动一批科研人员进驻大连理工大学洛阳研究院，让大连理工大学的科研成果在洛阳落地生根、开花结果，全方位参与、服务洛阳的副中心城市建设。同时，大连理工大学洛阳研究院也会与河南科技大学等在洛高校紧密合作，在人才培养、科技创新等方面共赢发展。

　　“大连理工大学与洛阳的合作是双赢之举。”郭东明认为，校地双方将把握新时代机遇，强化内涵、巩固优势、发挥特色，开启大连理工大学与洛阳市实现全面合作的新征程，为洛阳加快副中心城市建设、打造全国先进制造业基地贡献力量。（记者 何奕儒/文 刘冰/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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