洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

1778个职位！洛阳理工学院举办今秋首场就业双选会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-24 18:30

　　“您好，我学的是机械类专业，请问在贵公司未来的发展方向怎样？”“请问入职后，我工作的环境如何？”……今日，在洛阳理工学院今秋首场毕业生就业双选会现场，前来求职的大四学生将企业招聘展位围住，场面十分火爆。

　　此次双选会共有来自省内外的120家企业和该校2021届毕业生2000余人参加。参会企业中既有世界500强企业——安徽海螺集团有限责任公司，也有中铁二十五局集团有限公司、中国水利水电第十二工程局有限公司、卫华集团有限公司等重量级企业，涉及建材、建筑房产、机械制造、人工智能和教育培训等多个行业。

　　按照疫情防控常态化工作要求，本次双选会采取线上线下相结合的方式，除了现场参会的120家企业之外，还有200多家企业参加了网络双选会，共向毕业生提供职位1778个。

　　洛阳理工学院大学生就业指导中心主任路利红介绍，本次双选会具有三个特点：一是参会企业包括央企、行业龙头企业等，整体质量较高，提供的岗位极具吸引力；二是学生参与热情高，许多学生一大早就在广场入口处排队等待，表现出了强烈的求职意愿；三是现场就业意向达成率高，众多学生纷纷在现场签约，体现了应届毕业生的择业观趋于理性。

　　为最大限度降低疫情影响，促进就业，洛阳理工学院今年积极联系重点企业、对接各地人事部门、产业园区、行业协会，深挖就业资源，举办各类空中双选活动，有效实现2020届未就业毕业生的“去库存”。

　　在推进中，该校在全国高校中率先开通“老师带你找工作”网络直播平台，以全新的方式，向毕业生推荐优质企业和岗位。今秋开学以来，为满足2021级毕业生求职需求，该校线上线下齐发力，在举办企业现场宣讲会的同时开通直播矩阵，通过B站、抖音、微博三平台联播的形式，向广大学生立体展示和推介优质企业及相关用人信息，进一步丰富原有就业管理系统的功能。

　　24日的双选会也正式拉开了洛阳理工学院新学期系列招聘活动的序幕。据悉，即日起，该校每周四都将举行一场线下双选会，连续举行9场，每场邀请100家企业参会，充分满足毕业生的求职需求。(洛报融媒记者 孟山 文/图 通讯员 赵燕昌)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·长达20年！饭后2小时就吐，她到底怎么了
  • ·心血管喜欢规律运动，害怕久坐不动
  • ·打算启动甩肉计划？健康科学的方式来啦
    		•
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
        近日，看到她的“高颜值”航拍视频，得知她喜欢航拍，成为洛阳为数不多的“女飞手”。了解后才知道，近几年...
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳已建成开放博物馆85座 年底前全市...
  • 免费！9月25日至10月25日来洛阳王城公...
  • 央视秋晚花开洛阳 千年古都在传承创新...
  • 洛阳市纪委发布廉洁过节“禁令”：十...
  • 著名作家马伯庸来洛 畅谈洛阳历史文化...
  • 明年中考体育分值要提高？洛阳市教育...
  • 洛阳钼业上半年生产经营业绩喜人
  • 洛阳在2019年度全省营商环境评价中排...
  • 迎丰收！洛阳588万亩秋作物进入收获期
  • 中国一拖：加紧生产 备战秋收
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月23日
  • · 洛阳旅游年票今年十一假期期间能否使用？
    • 精彩图片
    免费！9月25日至10月25...
    传统面塑艺术将添彩洛...
    加快综合治理 瀍河美...
    宜阳县乡南洼村：美丽...
    精彩热帖

    我们是筑路人

    荷影

    全民健步走邀您报名

    秋菊芬芳
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605