1778个职位！洛阳理工学院举办今秋首场就业双选会

“您好，我学的是机械类专业，请问在贵公司未来的发展方向怎样？”“请问入职后，我工作的环境如何？”……今日，在洛阳理工学院今秋首场毕业生就业双选会现场，前来求职的大四学生将企业招聘展位围住，场面十分火爆。

“您好，我学的是机械类专业，请问在贵公司未来的发展方向怎样？”“请问入职后，我工作的环境如何？”……今日，在洛阳理工学院今秋首场毕业生就业双选会现场，前来求职的大四学生将企业招聘展位围住，场面十分火爆。

此次双选会共有来自省内外的120家企业和该校2021届毕业生2000余人参加。参会企业中既有世界500强企业——安徽海螺集团有限责任公司，也有中铁二十五局集团有限公司、中国水利水电第十二工程局有限公司、卫华集团有限公司等重量级企业，涉及建材、建筑房产、机械制造、人工智能和教育培训等多个行业。

按照疫情防控常态化工作要求，本次双选会采取线上线下相结合的方式，除了现场参会的120家企业之外，还有200多家企业参加了网络双选会，共向毕业生提供职位1778个。

洛阳理工学院大学生就业指导中心主任路利红介绍，本次双选会具有三个特点：一是参会企业包括央企、行业龙头企业等，整体质量较高，提供的岗位极具吸引力；二是学生参与热情高，许多学生一大早就在广场入口处排队等待，表现出了强烈的求职意愿；三是现场就业意向达成率高，众多学生纷纷在现场签约，体现了应届毕业生的择业观趋于理性。

为最大限度降低疫情影响，促进就业，洛阳理工学院今年积极联系重点企业、对接各地人事部门、产业园区、行业协会，深挖就业资源，举办各类空中双选活动，有效实现2020届未就业毕业生的“去库存”。

在推进中，该校在全国高校中率先开通“老师带你找工作”网络直播平台，以全新的方式，向毕业生推荐优质企业和岗位。今秋开学以来，为满足2021级毕业生求职需求，该校线上线下齐发力，在举办企业现场宣讲会的同时开通直播矩阵，通过B站、抖音、微博三平台联播的形式，向广大学生立体展示和推介优质企业及相关用人信息，进一步丰富原有就业管理系统的功能。

24日的双选会也正式拉开了洛阳理工学院新学期系列招聘活动的序幕。据悉，即日起，该校每周四都将举行一场线下双选会，连续举行9场，每场邀请100家企业参会，充分满足毕业生的求职需求。(洛报融媒记者 孟山 文/图 通讯员 赵燕昌)