陈淑欣到洛阳理工学院调研高校统战工作

24日，市委常委、统战部部长陈淑欣到洛阳理工学院调研高校统战工作，与部分党外代表人士座谈，征求他们对我市统战工作的意见和建议。

24日，市委常委、统战部部长陈淑欣到洛阳理工学院调研高校统战工作，与部分党外代表人士座谈，征求他们对我市统战工作的意见和建议。

陈淑欣先后到洛阳理工学院艺术与设计学院、土木工程学院等地，了解该校党外代表人士学科专业建设等情况。她对该校近年在服务地方经济发展、促进文旅融合、助力乡村振兴等方面的成效给予肯定。她强调，高校统战工作具有特殊重要性，要进一步提升政治站位、坚持政治共识，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断巩固共同思想政治基础。要切实做好高校意识形态工作，牢牢把握宗教工作主动权。要为高校党外代表人士成长进步提供支持保障，使他们充分发挥专业和智力优势，推进高校统战工作实践创新。党外代表人士要加强自身建设，全面提升履职尽责能力水平，在坚定信仰、思政育人、创新创造中展现新作为，为洛阳副中心城市建设贡献更大力量。（记者 王子君 通讯员 宋瑞玉）