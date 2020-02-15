洛阳高新区-洛阳理工学院共建国际科技合作基地

今日，洛阳高新区-洛阳理工学院共建国际科技合作基地签约暨揭牌仪式在洛阳理工学院举行。

今日，洛阳高新区-洛阳理工学院共建国际科技合作基地签约暨揭牌仪式在洛阳理工学院举行。未来，位于高新区的洛阳高技术创业服务中心将携手洛阳理工学院共建国际科技合作教学实习基地，充分发挥双方在企业、政策、科技、人才等方面优势，将基地打造成为洛阳开展国际科技合作的重要渠道。

洛阳高技术创业服务中心是河南省首家国家级科技企业孵化器。该中心建有国际科技合作基地、小微企业双创示范基地、科技部教育部高校学生科技创业实习基地、河南省中俄科技合作园等多个国家级和省级创新服务平台。洛阳理工学院是中国“百校工程”试点院校、河南省首批五所转型发展试点院校之一，目前与俄罗斯、美国、英国、韩国等11所国外高水平院校在联合办学、共建实验室等领域开展深度合作。

据悉，双方将联合建设国际科技合作教学实习基地，并联合开展对独联体国家的科技项目合作，联合建设中俄文化和科技融合校企示范基地。洛阳高技术创业服务中心将组织区智力密集企业群体对接独联体国家科技合作项目，对洛阳理工学院推荐的项目、技术、人才，优先安排国家高新区、国家自主创新示范区、国家自由贸易试验区科技扶持计划支持；定期组织企业参加毕业生供需洽谈会、招聘会，为高校学生实习、就业提供支持和帮助；联合申报中俄合作国家级、省级、市级科技合作项目。洛阳理工学院将向洛阳高技术创业服务中心推荐独联体国家科技合作项目，联络对接合作意向明确的企业出访独联体国家，组织安排独联体国家对洛阳开展科技项目合作洽谈；建立专业的俄语、英语语言团队，负责保障对相关国家的联络对接工作。此外，双方还将共同开展对独联体国家文化、科技合作、中俄教学实习基地建设和学生培训等事宜。(洛报融媒记者 孟山 通讯员 赵燕昌)