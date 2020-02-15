圣善寺僧怀则经幢：形制特别 造像精美

在三大石窟联展的龙门石窟展厅，有一件形制特别的文物，就是藏于龙门石窟研究院的国家一级文物——圣善寺僧怀则经幢。

展品小档案

◎展品名称：圣善寺僧怀则经幢

◎年代：唐大中四年(公元850年)

◎形制：高59厘米，直径60厘米

◎简介：这座经幢造型特别，上刻经文题记，是为唐代圣善寺僧怀则所立的幢塔。

在三大石窟联展的龙门石窟展厅，有一件形制特别的文物，就是藏于龙门石窟研究院的国家一级文物——圣善寺僧怀则经幢。

经幢是佛教石刻的一种。唐宋以来，建幢之风盛行，有为建立功德而镌造的陀罗尼经幢，也有为纪念高僧而建的墓幢。我们看到的这座经幢便是为洛阳圣善寺僧怀则所立，位于龙门天竺寺东北的墓地，由门人比丘绍明在唐大中四年(公元850年)建造。

该幢幢身系一矮壮的圆柱体，上为圆顶。幢身上半部周围刻经文及题记，下部四面凿龛造像。龛与龛之间各线刻一株根茎粗壮、枝繁叶茂的菩提树。四龛皆为尖拱形，正面龛雕一结迦坐佛，左右为捧莲供养菩萨，龛外两侧各刻一身披铠甲双手按剑、立于须弥山石座的天王。二天王的神态不类似其他天王威严之状，而是憨态可掬。这表明到了中晚唐时期，中原地区佛教美术向世俗化发展的节奏已加快。

从经幢的铭文中，我们可以对僧人怀则的生平事迹了解一二。作为圣善寺的僧人，他因为志行纯正博得朝廷赞许，以至于后来唐武宗会昌灭佛时，其还得以保留僧籍。

与怀则结缘的圣善寺颇有来历。圣善寺是一座著名的皇家寺院，位于洛阳长夏门之东第三街章善坊。公元705年正月，武则天病重，传位于其子中宗。当年二月，唐中宗为己中兴而建寺纪念，武则天在当年十一月薨后，唐中宗为母亲追福而将中兴寺改为圣善寺，取自《诗经·凯风》中“母氏圣善”，意为母亲圣明而善良。圣善寺因为皇家所建，规模格局、建筑品质都非一般寺院可比，不少文人墨客都曾留下与其相关的传世诗篇。圣善寺历经三次焚毁与重修，宋代以后风光不再。

与这座寺庙结缘的还有唐代著名诗人白居易，他一生中与佛教、佛寺渊源颇深。圣善寺是他的佛教启蒙寺院，在近50年的光阴中，白居易与该寺连续三任住持都友谊深厚，他在人生最后的阶段，曾三次将其诗文放于圣善寺。

龙门石窟研究院专家介绍，龙门石窟自从中唐以后造像锐减，但龙门地区寺院出土文物年代在中唐之后的屡有所见，以寺院遗幢为例，仅龙门石窟研究院就藏有数尊。可以看出中唐以来洛阳地区的寺院崇拜已经在某种程度上取代了往日的石窟崇拜。这点从大和六年(公元832年)白居易《修香山寺记》中“洛都四野山水之胜，龙门首焉；龙门十寺观游之胜，香山首焉”对中唐时代龙门寺院盛况的概括，亦可得到相应的印证。（记者 李砺瑾 通讯员 黄超 文/图）