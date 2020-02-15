敦煌、云冈、龙门三个石窟研究院院长与嘉宾齐聚洛阳 共话石窟保护研究

20日下午，敦煌、云冈、龙门三个石窟研究院院长与嘉宾齐聚洛阳广播电视台2号演播厅，以学术沙龙的方式，共话石窟保护研究。

20日下午，敦煌、云冈、龙门三个石窟研究院院长与嘉宾齐聚洛阳广播电视台2号演播厅，以学术沙龙的方式，共话石窟保护研究。

对于历史文化遗产，保护要放第一位

去年8月和今年5月，习近平总书记分别前往敦煌和云冈进行考察，并作出重要指示。

云冈石窟研究院院长、研究员张焯说，今年5月，习近平总书记在山西考察时专程来到云冈石窟并强调：“历史文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源，要始终把保护放在第一位。”

敦煌研究院院长、研究员赵声良说，他们现在承担的任务首先是把文物保护好，然后再利用。采取科学的保护办法，用最新的科技来保护石窟，通过现代化的手段，特别是数字化手段进行保护。例如通过数字化、多媒体等手段，让文物呈现出丰富多彩的侧面。

张焯说，三大石窟都是世界文化遗产，保护好不仅具有中国意义，更具有世界意义，因为历史文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源，保护是永远的主题。同时他认为，旅游要在保护前提下进行，不能过度商业化，应该加强研究工作，特别是像云冈石窟这种中西文化结合诞生的宝库，一定要挖掘其中中西文化交流、交融、交往的历史，从中发掘中华民族共同体的历史记载和遗存。

龙门石窟研究院院长、研究员史家珍说，以龙门石窟为例，中华人民共和国成立以来，做了许多保护工作，例如防渗漏水、防风化等，效果比较明显，下来要利用高科技手段解决一些保护方面的难题，“尤其是数字化方面，未来大有作为”。

让游客通过石窟认识中国的优秀传统文化

“最近一段时间，文物考古工作受到了社会各界关注，这也让我们感到责任重大。”赵声良表示，广大文物考古工作者肩上担负着文化遗产的保护、研究、弘扬等重任，大家应该通过考古研究，呈现中国历史文化的脉络，反映出中国对人类文明的贡献。

赵声良认为，作为一名文物考古工作者，首先应该把保护、研究工作做好，同时还要做好广泛宣传。“这次三大石窟首次在洛阳举行联展，通过这种联合，把文物的价值告诉大家，让更多人了解石窟，通过石窟来认识中国的优秀传统文化。”

张焯表示，改革开放以来，我国的经济社会得到长足发展，但是回过头看这数十年的历史，大家已经形成一个共识，那就是只有文化才是我们的核心竞争力。

张焯表示，以云冈石窟为例，多年前大家就觉得应该建设好云冈学，最近大同大学、山西大学、北京大学等都在关注云冈学的建立，一些学校还陆续设立了研究云冈学的学院。通过这样的方式，可以更好地对云冈文化进行挖掘，更深入地进行研究和发展。

文物保护离不开人才队伍建设

史家珍表示，做好文物保护工作，离不开人才队伍建设。三大石窟都很有特色，下一步的学科建设、能力建设、人才培养都很重要，对于龙门石窟而言，未来会在这些方面持续发力。

针对当前考古界出现的人才缺乏情况，赵声良认为，根据当下实际，相关学科建设还有待加强，尤其是下大力气建设科研队伍，例如数字利用等方面人才的培养和引进，就迫在眉睫。

赵声良举了敦煌专题培训班的例子。他说，在国家文物局的大力支持下，最近几年，敦煌研究院每年都开设一些培训班，进行专题培训，通过这样的举措来加强人才队伍建设。同时他们也希望和浙江大学、北京大学等高校进行合作，通过大学来帮助敦煌培养人才。

浙江大学文化遗产学院副院长李志荣认为，大学的首要任务是培养人才。去年，浙江大学成立了艺术与考古学院，来加强考古专业的发展。另外，他们一直坚持在实践中培养人才，浙大的文化遗产学院在全国20余个省市做了150多个项目。“只有到了田野，在实际的工作中才会对考古工作有更深刻的体会。”她说。

数字技术让三大石窟在洛“聚会”

在学术沙龙上，对于未来三大石窟数字化的发展，李志荣谈了自己的看法。

她认为，当今这个数字时代，对于石窟的文物保护工作，首先要尽可能全面系统地保全文物的信息，以此为前提，实现文物由物质形态向数字形态的转化。

“三大石窟离得不近，但它们在洛阳‘聚会’了。”李志荣说，本次三大石窟在洛阳聚首，背后其实就是数字化在帮忙。数字化作为基础和支撑，让敦煌精美壁画一幅幅从遥远的西北大漠来到洛阳，原本在崖壁上的云冈石窟，通过高精度的3D打印和洛阳的广大观众见面，还有龙门石窟古阳洞的四大佛龛，也从古阳洞那么高的壁面走了下来，到了展览现场，这些都是数字化技术的结果。

李志荣希望大家在观看展览的时候保持“两个心”，一个是对科技的好奇心，一个是对传承历史文化遗产的感动之心。(记者 李砺瑾 实习生 尚渊椋 文/图)