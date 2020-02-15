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云冈石窟研究院院长、研究员张焯：云冈学和龙门学，都值得创建和发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-22 08:19

　　21日上午，本报记者独家采访了云冈石窟研究院院长、研究员张焯，请他讲述此次来洛展出的云冈石窟文物和展品背后的故事。

　　云冈石窟和龙门石窟一脉相承，通过这次展览联系更加紧密

　　记者：这是云冈石窟第一次来洛阳举办展览吗？您希望洛阳的观众从中感受到什么？

　　张焯：这次是云冈石窟文物首次来洛阳展览。我希望洛阳的观众在参观完云冈石窟的展厅后，能够感受到云冈石窟和龙门石窟一样，都是世界艺术主脉的分支，是人类共同的精神财富。

　　记者：这次展出的第13窟南壁七立佛的原比例复制品，视觉冲击力很强，给人留下了深刻印象。请问，为什么会选这件展品展出？和龙门石窟的文物有没有什么联系？

　　张焯：云冈石窟和龙门石窟的造像大部分是高浮雕作品，艺术价值极高。本次展出的七立佛是北魏时期的造像，和龙门石窟北魏时期的造像一样，都是褒衣博带。

　　记者：在上午的讲座中，您提到云冈石窟是中西方文化交流的结晶，西式设计与中式技艺是云冈石窟最大的特点。

　　张焯：是的，云冈石窟记录了印度及中亚佛教艺术向中国佛教艺术发展的历史轨迹，反映出佛教造像在中国逐渐世俗化、民族化的过程。其雕刻艺术继承并发展了秦汉时代的传统，吸收融合了外来的艺术精华，并对以后隋唐艺术的发展起到承上启下的作用。云冈之后造像风格逐步中国化，就是龙门模式，云冈和龙门1500多年前就有莫大渊源，通过这次展览联系更加紧密了。

　　云冈学、龙门学，都很值得创建和发展

　　记者：您在20日举行的敦煌、云冈、龙门三大石窟研究院院长共话石窟保护研究学术沙龙上，提到了云冈学，能否再详细介绍一下？

　　张焯：这些年来，云冈石窟研究院深挖云冈文化内涵，在文物、宗教、考古及维修保护和生态保护等多方面开展研究，初步建立了云冈学的学术研究体系。在此背景下，又陆续出版了《云冈石窟编年史》《云冈石窟词典》等作品。把这个体系放大，可以形成一个新的学问，就像敦煌学一样，所以我认为云冈学、龙门学，都很值得创建和发展。

　　记者：您在20日的龙门石窟保护研究成果发布暨龙门石窟列入《世界遗产名录》二十周年学术交流大会闭幕式上提到，明年是云冈石窟的大日子，能简单透露一下吗？

　　张焯：明年云冈石窟有三个大日子，第一个是习近平总书记到云冈石窟考察一周年，第二个是云冈石窟申报世界文化遗产成功20周年，第三个是云冈石窟研究院成立90周年，到时候我们会举办一系列活动。全国的石窟寺是一家，我们也会邀请龙门石窟、敦煌以及其他石窟寺，共同办好这些活动。

　　通过数字技术，让文物“活”起来

　　记者：在这次展览上，云冈石窟和龙门石窟都有不少数字化展品。浙江大学文化遗产学院副院长李志荣认为“三窟联展是数字化带来的可能性”，您如何看待？

　　张焯：从漫长的历史角度来看，已经1500多岁的云冈石窟，风化乃至消失，似乎不可避免。数字重生，对于石窟寺来说，是非常现实甚至紧迫的议题。数字技术在文物保护领域的作用有很多，首先就是真正让文物“活”起来，从洞窟复制、3D打印到壁画复制，对于有残损的洞窟，利用老照片、通过最先进的数字技术，进行数字虚拟修复，再现石窟艺术原貌。从这个角度来看，敦煌、云冈、龙门三大石窟艺术联展，是数字化带来的可能性。（记者 李砺瑾 实习生 尚渊椋 通讯员 黄超）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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