推进数字化保护，推出渗漏水治理“龙门经验”……龙门石窟这些亮点受关注

10月19日，龙门石窟保护研究成果发布暨龙门石窟列入《世界遗产名录》二十周年学术交流大会开幕，回顾20年的保护和发展，出现在龙门石窟的一些亮点惹人注目。

10月19日，龙门石窟保护研究成果发布暨龙门石窟列入《世界遗产名录》二十周年学术交流大会开幕，回顾20年的保护和发展，出现在龙门石窟的一些亮点惹人注目。

石窟数字化的先行者

9月23日，在位于龙门西山的奉先寺北壁，龙门石窟研究院工作人员将3D打印的原比例佛首安放在一尊等身立佛的残像上，佛首和残像的两个断面完全吻合，代表着国内首次实现流散石质造像文物“数字修复”，也让龙门石窟流散在外的文物踏上了“数字回归”之路。

在本次交流大会上，浙江大学文化遗产研究院副院长李志荣引用上述事例，向与会嘉宾发布了龙门石窟数字化应用成果，并将龙门石窟誉为“石窟数字化的先行者”。

李志荣详细介绍了龙门石窟在超高清三维重建技术探索、数字复制展示、数字回归、虚拟修复等方面取得的成效，并列举了龙门石窟古阳洞北壁N134龛、奉先寺北壁佛首复位回归等采用数字技术成功展示的样本。同时，她还对龙门石窟数字化保护标准体系建设、龙门石窟数字成果转化利用等进行了解读。

石窟渗漏水治理的“龙门经验”

龙门石窟岩石材质为石灰岩，洞窟渗漏水的治理工作一直是龙门石窟核心保护工作之一。

在本次交流大会上，复旦大学教授王金华发布了龙门石窟渗漏水治理成果。自2011年以来，龙门石窟组织实施了潜溪寺、奉先寺万佛洞段、擂鼓台区域渗漏水治理工程以及东山万佛沟区域地表防渗排水及危岩体加固工程，治理理念更加科学，治理技术取得创新性成果，治理效果显著。

龙门石窟提出从渗水源头入手，根本解决水害的治理理念，采取分区治理，分步实施，截、排、导相结合的治理措施，同时利用传统的现场调查结合先进的物探手段，确定合理的渗流通道地质模型，为渗漏水治理提供了理论依据。龙门石窟研究院与中国地质大学合作，成功研发偏高岭土基复合无机胶凝材料，在水害治理关键——灌浆材料领域取得突破，在渗漏水治理工程中发挥了重要作用，为我国石窟渗漏水治理提供了“龙门经验”。

“三区融合”发展的“龙门样板”

申遗成功以来，龙门园区按照市委确定的“三区融合”发展定位，持续打造园区、景区、社区“三区融合”发展的“龙门样板”，取得了阶段性成果。

为巩固申遗成果，龙门石窟保护范围由申遗前的3.54平方公里逐步扩大至11.73平方公里，区域管辖范围扩大至31.7平方公里，形成了多区叠加、一体治理的保护管理格局。同时，园区高标准编制实施《龙门园区发展战略规划》《乡村振兴战略规划》《村庄建设规划》，推进景区社区联动发展。

龙门石窟在全国5A级景区中率先实现5G信号全覆盖，并策划了“龙门夜九章”等夜游项目，极大提升了大众传播力和影响力。景区游客接待量从2000年的45万逐步增长到2019年的417.18万，旅游总收入由2000年的不足2000万元增长到2019年的4.55亿元，逐步实现了门票经济向产业经济转变、观光型旅游向综合体验型旅游转变、单一景区建设向综合目的地统筹发展转变。(记者 孙小蕊 李东慧 李三旺)