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洛阳：科学编制规划 突出洛阳特色 打造沿黄生态廊道促进高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-31 08:33

　　昨日，我市召开沿黄生态廊道建设工作推进会，听取我市沿黄生态保护与高质量发展生态廊道建设规划的初步方案，并就下一步工作提出要求。

　　市委常委、常务副市长王琰君参加会议。他强调，建设沿黄生态廊道是全面提高我市沿黄流域生态保护治理水平的重中之重，沿黄县区和市直相关部门要提升站位，认真贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，把建设实施好沿黄生态廊道摆上重要议事日程。要规划引领，按照“一带示范、双道引领、四段联动、八景点缀”的整体布局，合理划分生态、生产、生活空间，以打造沿黄生态廊道助力乡村振兴，提升沿黄居民幸福感。要突出特色，同步实施景区、“乐道”、驿站等建设及库区周边综合治理工作，同时注重文化建设，实现生态、经济和社会效益多赢，努力打造黄河流域生态保护和高质量发展示范区。要明确任务，设计单位要抓紧修改落实并完善规划成果，交通、水利、自然资源规划、林业等市直相关部门要强化土地、资金等要素保障，新安县、孟津县、吉利区等沿黄县区要按照方案明确节点，建立台账，加快推进，确保规划的全长223公里生态大道、79公里沿黄乐道及2.6万亩的生态林、经济林带“一带两道”项目明年3月底前全面完工，同时建立投资、运营等机制，明确责任主体，促进我市沿黄生态保护和高质量发展，真正把黄河打造成造福人民的幸福河、致富河。（记者 李迎博）
[ 责任编辑：马佳佳]
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