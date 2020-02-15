洛阳提升站位 规划引领 打造高标准沿黄绿色生态廊道

14日，市委常委、常务副市长王琰君率市直相关部门、沿黄县区及乡镇主要负责同志，赴三门峡市学习考察黄河生态廊道建设经验，并召开工作部署会，贯彻落实全省黄河流域生态保护观摩及推进会精神，部署我市沿黄绿色生态廊道建设工作，全面提高我市沿黄流域生态保护治理水平。

14日，市委常委、常务副市长王琰君率市直相关部门、沿黄县区及乡镇主要负责同志，赴三门峡市学习考察黄河生态廊道建设经验，并召开工作部署会，贯彻落实全省黄河流域生态保护观摩及推进会精神，部署我市沿黄绿色生态廊道建设工作，全面提高我市沿黄流域生态保护治理水平。

王琰君强调，沿黄相关县区、市直相关部门及市农发集团要提升站位，贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，按照“生态保护为先、确保安澜为底、统筹治理为要、文化传承为魂、高质量发展为本”的思路，将黄河生态保护治理工作摆上重要议事日程，实施好沿黄生态廊道、山区生态林、湿地清退区造林等生态保护工程，启动今冬明春植树造林绿化工作，筑牢黄河生态安全屏障。要规划引领，做好沿黄生态保护和生态廊道建设规划，9月底前完成规划编制工作，发挥洛阳优势，突出洛阳特色，实现生态、经济和社会效益多赢。要明确任务，今年年底前建设完成沿黄生态大道和沿黄绿道，九成以上绿化任务年底前完成，做好沿黄流域废水、废弃物清理工作，真正把黄河打造成为人民的幸福河、致富河。要明晰路径，按照政府主导规划、市场化运作模式，做好项目谋划、资金保障，保证规划按节点压茬推进、落地实施。要全力攻坚，成立项目指挥部，进一步压实责任，加强督导，明确节点，建立台账，限时完成，努力在洛阳建设一流、高标准的生态廊道，在全省发挥引领示范作用，打造黄河流域生态保护和高质量发展示范区。

三门峡市委常委、常务副市长范付中，市领导魏建平、王军参加考察活动。（记者 李迎博）