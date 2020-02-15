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沿黄快速公路、生态大道、生态廊道……打造生态都市圈，洛阳这么干
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-20 20:07

　　10月中旬，天高云淡。312省道带着一路斑斓色彩进入洛阳市新安县正村镇，与碧水如练的黄河并行不悖。因地理位置优势，312省道被洛阳市作为沿黄快速公路的基础进行改建。

　　洛阳市是黄河流域重要节点城市，生态优势明显，生态都市圈建设呼之欲出。全市生态保护工作推进会提出，沿黄生态廊道作为重中之重，坚持规划引领、分区分段推进、提升绿化品质、注重综合效益，把沿黄生态廊道打造成黄河沿线重要的绿色屏障、展示黄河风光的重要窗口。

　　沿黄、生态、廊道。关键词已明确给出，关键点该如何建设？

　　针对要求，洛阳市交通部门目前正在谋划建设沿黄通道建设，按级别分为沿黄快速公路、沿黄生态大道等项目；林业部门负责对沿黄区域进行绿化，建设沿黄生态廊道。

　　沿黄快速公路

　　按照规划，沿黄快速公路以现有312省道为基础进行改建，争取纳入国道。该项目东起偃师与巩义交界处，接巩义市规划的沿黄公路，向西经洛阳市的偃师、孟津、新安，止于洛阳市与三门峡交界处，全长约102公里。

　　根据细化方案，该项目分为两段：起点至新安县北冶镇段全长约76公里，沿线地形条件相对较好，设计标准为一级公路，路基宽22.5米；北冶镇至新安与渑池交界段全长约26公里，设计标准为二级公路，路基宽12米。

　　洛阳市公路事业发展中心最新消息显示，目前洛阳市与郑州市已就建设标准、建设时序、同步推进项目建设等达成一致意见，并据此进行现场勘查，确定初步方案，完成招标。目前该初步方案正在进行修改和完善。

　　沿黄生态大道

　　孟津黄河湿地、万亩荷塘、银滩、西霞院、小浪底、会盟台遗址、王铎故居、龙马负图寺、汉光武帝陵；新安鹰嘴山、万山湖、大河田园、黛眉山……按照规划，沿黄生态大道以旅游交通为主，兼顾沿线基础通行功能，采用“新建+改建、利用现有道路”的模式进行建设。

　　该项目起于孟津县与巩义市交界处，向西经过孟津县会盟镇、白鹤镇、小浪底镇、横水镇，新安县仓头镇、正村镇、石寺镇、北冶镇，终于新安县石井镇，包括主线、码头支线、沟域经济支线建设三部分，总体设计标准为三级公路，路基宽8米，路面宽6.5米，总长超过261公里。

　　目前，孟津境段主线已建成12.5公里；黄河中下游分界公园向东至孟巩界13公里正在建设；会小路至西霞院景区段7.2公里将于近期实施。新安境段主线已建成49.049公里；新建路段、码头连接线、沟域经济连接线正加紧推进。

　　沿黄生态廊道

　　众所周知，黄河流经洛阳市新安、孟津、吉利等地，全长96公里。

　　建设沿黄生态廊道，“绿”是底色。近年来，洛阳市林业部门沿黄绿化造林11.7万亩。特别是今年以来，以小浪底库区周边、畛河沿岸为重点，完成绿化4.2万亩。

　　按照规划，到2022年年底，洛阳市林业部门再完成13万亩沿黄绿化面积。重点为黄河主河道沿线荒山绿化、黄河主河道防护林带建设、黄河支流沿线荒山绿化、小浪底库区绿化提升、产业富民等工程。其目的是建成西接三门峡、东连郑州的黄河生态廊道，让沿黄“绿廊”连成片，沿黄“绿色”成屏障。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 吴伟 张毅 张锋 戴喆 文/图）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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