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洛阳出台意见大力发展沟域经济 到2025年打造市级示范带100条
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-27 16:44

　　洛报融媒记者今日获悉，洛阳市日前出台《关于大力发展沟域经济推进农业高质量发展的实施意见》。《意见》提出，把发展沟域经济作为全市农业农村工作的主攻方向，到2025年打造市级示范带100条，使之农业农村发展的新动能。

　　《意见》明确了当前和今后一个时期农业高质量发展的目标任务、重点工作和保障措施，聚焦农业高质量发展，以发展沟域经济为抓手，着力做好产业、特色、生态、融合文章，构建地域特色鲜明、产业布局合理、规模经营适度、产业链条完整、利益联结紧密、品牌优势明显的现代农业产业体系、生产体系和经营体系。

“手绘小镇”沟域美

　　县域经济本质上是特色经济。在农业发展方面，洛阳各县(市)区要围绕“一县一业”，选择1个至2个主导产业，建设一批规模化产业基地，打造一批产业化、专业化水平较高，村集体经济合作组织主导，农户广泛参与的“一村一品”特色专业村。

　　在农业高质量发展中，品牌的力量将更加彰显。未来，洛阳将大力培育“洛阳源耕”市级农产品公用品牌，加强县区农产品区域公用品牌、企业品牌、产品品牌培育，打好洛阳富硒牌、有机牌、生态牌、山水牌和文化牌。（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 金涛 王勇 文/图）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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