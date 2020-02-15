新安：大力发展沟域经济 彰显农业特色

眼下，盛产樱桃的新安县磁五仓公路一线依然美丽，尽管樱桃已经过季，但起伏丘陵上的浓浓绿意十分养眼，石榴、葡萄缤纷上市，乡亲们忙碌着，甜蜜着。如今，樱桃谷沟域经济示范带串联起3个乡镇24个村，辐射3.5万人，特色种植规模达8万亩。

大河田园窑洞民宿

眼下，盛产樱桃的新安县磁五仓公路一线依然美丽，尽管樱桃已经过季，但起伏丘陵上的浓浓绿意十分养眼，石榴、葡萄缤纷上市，乡亲们忙碌着，甜蜜着。如今，樱桃谷沟域经济示范带串联起3个乡镇24个村，辐射3.5万人，特色种植规模达8万亩。

天兴生态园是樱桃谷里众多园子中的一个。2013年，刘现宽返乡创业时，沟沟壑壑的瘠薄地，种的大多还是望天收的旱地玉米。这些年，刘现宽平整土地，改良土壤，还与农业科研单位建立合作关系，引进新品种，配套新技术。

景象焕然一新，经济效益也是实打实的“一亩园、十亩田”，亩均增收2万多元。现在，园子里深井滴灌，水肥一体，还要配套分拣、冷链等设施，真正让“小樱桃”做出了大文章。

所谓“山水新安”，这里也是万里黄河进入平原的最后一段峡谷河道，小浪底万山湖岸线曲折，沟域里别有洞天。

在大河田园、在黄河神仙湾，登临山巅，大河生态宜人，田园风光锦绣。俯瞰黄河四周，最具冲击力的就是“绿”，横看一道绿墙，纵看一条绿线，秀丽而壮美。

打好生态底子育产业。当下，这些沟域经济示范带依托大河风光，发展了林果采摘、窑洞民宿、休闲文旅等诸多新业态，人们游山玩水忆乡愁，共享生态幸福河。

近年，新安将发展沟域经济作为推进乡村振兴、脱贫攻坚、文旅兴县的重要抓手，按照“政府引导、企业主体、村集体融合、合作社带动、群众参与”五位一体发展模式，重点打造黄河神仙湾、大河田园、畛水湾等12个沟域经济示范带，谋划实施重点项目147个，覆盖11个镇127个行政村24.9万人，年综合收益20亿元以上，实现了生产发展、生活富裕、生态良好的有机统一。

沟域经济，一子落满盘活。如今，种植有特色、产业上规模、融合有亮点、带动更强劲，原来名不见经传的沟域，已然成为承载农业高质量发展的广阔空间。

这里有一组数据格外显眼——

与现代农业相结合，发展大粒樱桃、油用牡丹、朝天椒等特色种植29万亩，适度规模经营率达54%。与脱贫攻坚结合，12个沟域经济示范带辐射带动2545户贫困群众，户年均增收6000元以上。与文化旅游结合，按3A级景区标准，完善功能、提升品质，发展休闲农庄35个、农家乐186家、采摘园58个，年接待游客180万人次，涌现了许多农旅融合新样板。与集体经济结合，全县91%的村集体经济收入超5万元。与人居环境整治结合，积极实施“十村示范、百村整治”工程，新造林5.7万亩，生态效益持续释放……

思路决定出路，落实关键在人。沟域经济发展谁来挑大梁？新安坚持“走出去”“请进来”“引回来”，引导286名“老乡”返乡创业，培育高素质农民1500余名，开展农业实用技术培训1.7万人次。天兴生态园的刘现宽、黄河神仙湾的孙江子、易发农业的张金练等都是其中典型代表。

不仅如此，当地每年拿出3000万元对发展成效显著的沟域经济项目给予奖补，并统筹整合涉农资金、金融贷款、社会投资等融资渠道予以支持，为沟域经济发展注入新动能。

“沟域经济是山区区域经济发展的新模式，牵动全局、影响深远。”新安县委书记宗国明表示，新安将认真落实市委要求，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展战略机遇，坚持以沟域经济为抓手推动农业高质量发展，持续做好产业文章、特色文章、生态文章、融合文章，在锦绣山川精心描绘乡村振兴新画卷。(记者 白云飞 通讯员 高月 黄明 文/图)