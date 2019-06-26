新安县成功创建“河南省禁毒示范县”

昨日，记者从新安县公安局获悉，8月20日，新安县禁毒示范县创建工作顺利通过省检查组验收，该县被授予“河南省禁毒示范县”称号，这是我市目前唯一的省级禁毒示范县。

昨日，记者从新安县公安局获悉，8月20日，新安县禁毒示范县创建工作顺利通过省检查组验收，该县被授予“河南省禁毒示范县”称号，这是我市目前唯一的省级禁毒示范县。

近年，新安县认真贯彻落实上级关于禁毒工作的一系列部署，禁毒工作成效显著，并于2018年4月被省禁毒委确定为洛阳市唯一创建省级禁毒示范县的县份。

在创建过程中，新安县认真研究谋划，建成预防教育基地、禁毒主题公园及5A级龙潭大峡谷禁毒主题旅游景区等禁毒基础设施,全县7.8万名在校学生在全国青少年毒品预防教育数字化平台注册比例达到100%。同时，严打涉毒违法犯罪，全面落实动态管控，从根源上杜绝毒品案件的发生。(记者 郭学锋 通讯员 汤磊)