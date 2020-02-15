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秋季开学法治第一课——新安县检察院到新安三高开展“法治进校园”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 2020-08-27 17:52

　　8月25日，新安县人民检察院第五检察部副主任林恒梅到新安县第三高级中学给高一新生送去了一堂特别的“开学法治第一课”，进一步增强青少年的法律意识，将“法治进校园”活动推向深入，有效预防青少年违法犯罪。

　　活动中，林恒梅先用生动形象的语言从个人的日常衣食住行、购物交易、上学就业、个人创业、结婚生子、养老命终等各个人生阶段，受法律的保护、与法律的联系等角度，让同学们对法律有了真切的认识，对法律提供的保障心生感恩。接着又简要介绍了违反法律可能承担的民事、行政、刑事责任。最后，林恒梅结合不同类型案例分析青少年犯罪的动机、起因、特点，指导同学们如何有效预防犯罪、如何化解矛盾纠纷、如何正确处理问题等，同时着重讲解了如何做好自我保护，遇到类似情况如何避免不法侵害。

　　此外，林恒梅还结合案例讲解了民法典的相关规定。她通过讲解笔的故事告诉大家，如何化解人际交往中的矛盾、危机，引经据典告诉大家树立正确的“三观”，做一个有德有智慧的公民，以一颗敬畏之心、感恩之心守法、护法、爱国、报国。

　　讲座中，针对青少年普遍存在的法律盲点，林恒梅还将晦涩难懂的法律条款化为一个个在学生们身边发生的真实案例向大家娓娓道来，并积极与学生们展开互动，大家踊跃举手回答问题，极大提升了学生学习法律知识的积极性。

　　走进校园，为青少年学生开展法律宣传，开设法治课堂，是每一名检察官的职责所在，这项活动也将一直持续进行下去，为学生们送去更多、更好、更全面的法律知识。（通讯员 储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
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