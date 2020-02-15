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孟津：沟域经济已“燎原”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-03 08:17

同盟山万亩梨园喜迎丰收

　　这个季节，孟津田园不缺看点——

　　去往梭椤沟沟域经济示范带，这个黄河小浪底岸边的小山沟，单单听名字，就别有一番韵味，身临其境，那就更加自在惬意了。曾经的小山村保留了原始风貌，如今，经过简单的“微改造”，成了美术写生、婚纱摄影、户外拓展的“网红打卡地”。

　　再到同盟山沟域经济示范带，铁炉、小集、台荫等村子守着黄河滩区，形成了万亩贡梨、万亩稻田、万亩荷塘等特色农业景观，特色、规模在当地算得上首屈一指。正是金秋收获季节，乡亲们“守着园子数票子”，喜悦洋溢在脸上，幸福流淌在心头。

　　还有图河沟域经济示范带，十里香草莓、洋丰果业、卓安农场等现代农业园区星罗棋布，一年四季都有新鲜果子上市。前不久，这里的循环农业、立体种植、新品种展示也颇具看点，再串联起沿线的古寨和新村，成为近郊采摘休闲游的主要目的地。

　　…………

　　“三山六岭一分川”是孟津特殊的地貌写照，境内1公里以上的沟谷有100多条，沟域面积达75平方公里。如何让荒山岭变成“金银山”，让荒山沟变成“聚宝盆”，让小山村变成“乡愁馆”，是乡村发展之需，也是农民群众所盼。

　　“正如木桶理论所揭示的道理，决胜全面小康的成色，取决于沟沟坎坎的这块‘短板’。”孟津县委书记杨劭春说，沟域经济作为一种区域经济发展理念，是对山区沟域系统集成式的整体治理提升，把沟域经济理念落实好，就能带动乡村振兴全面提档。

　　凭借毗邻城区的区域优势，孟津都市农业起步较早，但对标高质量发展，仍有很大发展空间。为避免各沟域发展模式雷同和低水平发展，孟津坚持规划先行，对所有沟域实地勘察，优先遴选10条沟域梯次打造。目前，当地已成功培育会盟同盟山、平乐凤凰山、小浪底梭椤沟、送庄图河等一批沟域经济示范带。

　　产业基础夯实了，沟域发展才能行稳致远。顺应农业由增产导向转向提质导向，这些年，孟津按照“一沟一产业、一域一特色”要求，以一产打基础、二产延链条、三产增活力，在“粮头食尾”“农头工尾”“接二连三”上持续发力，打造了55个沟域休闲农业生态园区，形成了“春赏花、夏避暑、秋品果”的沟域游格局，年接待游客达350万人次。

　　在产业培育中，当地注重突出特色、示范引领，着力扭住龙头企业“一个点”，激活产业集群“一大片”。目前，以同盟山的天下秀、万亩梨，图河谷的十里香、洋丰和凤凰山的田园综合体项目等为龙头，孟津成功培育1个省级农业产业集群、6家省级农业龙头企业，发展合作社1000余家，注册家庭农场90家，培育了孟津梨、孟津草莓、袖珍西瓜、供港蔬菜等一批有特色、有卖点的特色农产品。

　　地处黄河边，生态为先是孟津沟域经济发展的内在要求。近年，当地聚焦黄河流域生态保护，坚持把沟域发展与人居环境改善、治水兴水行动等结合起来，按照“村里村外不见垃圾，房前屋后见缝插绿，厕所污水一并治理，清洁家园人人出力”的要求，大力开展垃圾清零、一村万树、“厕所革命”、清违治乱等工作，107个村建成污水管网，改厕3.6万户，打造绿庄106个，农村正在由“一处美”向“处处美”转变。

　　“沟域经济的探索实践为农业高质量发展打开了一扇窗，透过梭椤沟、同盟山等沟域的变迁，我们清晰地看到了沟域经济的广阔前景。”杨劭春表示，孟津将认真落实市委部署要求，加速推动沟域经济提质扩面，不断开辟农业强、农村美、农民富的乡村振兴新境界。(记者 白云飞 通讯员 郑占波 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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