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李亚、刘宛康等市领导带队对部分市级沟域经济示范带进行观摩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-31 08:31

　　“五山四岭一分川”的沟沟坎坎，曾是洛阳农业高质量发展的难题。如今，沟域经济理念植根于河洛山乡，正孕育出新的希望。

　　“十三五”期间，沟域经济发展成效如何？洛阳农业高质量发展之路该如何走？29日，市委书记李亚、市长刘宛康等市领导带队对部分市级沟域经济示范带进行观摩，所到沟域，生态郁郁葱葱，田园硕果累累，乡村宜居优美，一派生机勃勃。

　　初秋季节，孟津同盟山沟域经济示范带万亩梨主题公园果香四溢，硕大金黄的贡梨挂满枝头。“沟域规模有多大？”“辐射带动多少群众？”“产品销路怎么样？”李亚问得十分仔细，鼓励当地干部群众打品牌、显特色、拓销路、增效益，善于利用电商、直播带货等新渠道，让孟津梨闯出大市场。同盟山沟域位于邙岭之上，守望黄河。李亚叮嘱大家牢记习近平总书记嘱托，把美丽乡村建设好，把面源污染治理好，把黄河生态保护好，让黄河成为造福人民的幸福河。

　　美丽的磁五仓公路，串联起新安樱桃谷8万亩樱桃基地。55岁的刘现宽返乡创业，创办了天兴生态园。他介绍，几年前，这里还有大片的玉米地，现在种植高品质大粒樱桃亩均收益超2万元。李亚欣慰地说，沟域经济的生动局面是广大干部群众在实践中干出来的，希望更多优秀人才扎根乡村，带着乡亲们一起干、一起富。李亚指出，发展沟域经济要坚持科技引领，以超前眼光引进新品种、发展新技术、培育新业态，更好发挥示范带动效应。

　　黄河曲曲弯弯的河岸线造就了许多壮美沟域。在黄河南岸大河田园沟域经济示范带，篱笆墙、土窑洞、黄河风光，吸引游客纷至沓来。李亚边走边看，叮嘱园区多种乡土树、做好“微改造”，让黄河沟域更具乡愁乡韵。在园区文创商店，李亚饶有兴致地参观融入千唐志斋、函谷关等文化元素的文创产品，勉励大家再接再厉做好文创产品开发，让厚重的黄河文化“飞入寻常百姓家”。登临山巅，俯视四周，大河生态宜人，田园风光锦绣，黄河翠色尽收眼底。李亚指出，沿黄绿化久久为功，要东拓西延、丰富色彩，筑牢黄河生态保护的绿色屏障。

　　作为南部生态涵养区，嵩县、栾川立足生态优势，蹚出了一条把绿水青山变成金山银山的沟域经济发展路子。当日上午，刘宛康带队先后到嵩县龙潭沟、栾川荷香湾和狮子庙高山水镇等沟域经济示范带观摩。他指出，要坚持以沟域经济理念推动农业高质量发展，按照市委要求做好产业、特色、生态、融合“四篇文章”，着力实现生产发展、生活富裕、生态良好的有机统一。

　　一路走，一路看，一路学。特色产业替代了传统种植，绿水青山替代了荒山荒滩，美丽乡村替代了困顿山村……大家在观摩交流中进一步凝聚了共识：理念一转天地宽，沟域经济将以其强大的生命力，引领洛阳农业高质量发展不断迈向新境界。（记者 白云飞 赵硕）
[ 责任编辑：崔利利]
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