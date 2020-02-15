在希望的田野上走出一条新路 —— 论以沟域经济为抓手推进农业高质量发展

致力于走出一条富有洛阳特色的农业高质量发展之路，全市大力发展沟域经济推进农业高质量发展观摩推进会日前召开，并对相关工作作出深入部署。市委书记李亚强调，要抓住机遇、主动作为，着力在以沟域经济为抓手推进农业高质量发展上奋勇争先、竞相出彩，加快推进乡村振兴、助推经济高质量发展。

一场沟域经济的蝶变正扑面而来！

致力于走出一条富有洛阳特色的农业高质量发展之路，全市大力发展沟域经济推进农业高质量发展观摩推进会日前召开，并对相关工作作出深入部署。市委书记李亚强调，要抓住机遇、主动作为，着力在以沟域经济为抓手推进农业高质量发展上奋勇争先、竞相出彩，加快推进乡村振兴、助推经济高质量发展。

昔日“穷山沟”，今变“金银川”。大力发展沟域经济，是洛阳遵循规律、因地制宜实施乡村振兴战略的重要举措和实际行动，有利于实现农业强、推动农村美、促进农民富。

先看实现农业强。“乡村振兴，关键是产业要振兴。”洛阳“五山四岭一分川”，大小沟岔数十万条，沟域面积占市域总面积的21%，豫西特有的自然山水和资源禀赋，决定了洛阳在发展沟域经济上优势突出、前景广阔。主攻沟域经济，有利于逐步解决农村产业结构不优、农业经营方式不活、农产品附加值不高竞争力不强等问题，不断提高农业现代化水平。

再看推动农村美。黄河治理，“表象在黄河、根子在流域”。洛阳是黄河流域重要节点城市，绝大部分沟域也属于黄河流域，打造沟域经济带也是在建设沟域生态带。主攻沟域经济，以“小沟域”支撑“大流域”，顺应了黄河流域治水兴水规律，有利于在协力推进黄河流域生态保护和高质量发展中厚植洛阳生态优势，让绿色成为美丽乡村最动人的底色。

再谈促进农民富。当前，我市粮食生产比较效益低，既影响农民种粮积极性，又影响农民稳定增收，因地制宜发展富民乡村产业，是助力农民增收的现实选择。主攻沟域经济，有利于从根本上提高农业经营效益、优化乡村就业结构、拓宽农民增收渠道，是促进农民稳定增收的治本之策。

说到底，以沟域经济为抓手推进农业高质量发展，符合上级精神、符合洛阳实际、符合客观规律、符合群众意愿，是实现经济高质量发展的重要任务，是形成新发展格局的重要举措，是落实洛阳发展新定位的重要要求，是一条富有洛阳特色的农业高质量发展之路！

“十三五”期间，我市坚持“一沟一产业、一域一特色”，促进一二三产业相融，大力发展沟域经济，已建成53个市级沟域经济示范带，年均总产值30亿元，涌现出了新安樱桃谷、洛宁苹果谷、栾川伊源康养谷等一批各具特色的沟域经济示范带，带动8.6万贫困群众稳定增收、30万山区群众从中受益，一幅幅沟流金、谷淌银、湾聚财、川招宝的景象分外喜人，成为黄河流域生态保护和高质量发展的生动实践。

大有可为，更须大有作为。目前，洛阳总体上已进入城市带动农村、工业反哺农业的阶段，一系列战略机遇叠加，发展沟域经济，我们有基础、有机遇，前景广阔光明。在希望的田野上走出一条新路，就要坚持高站位，切实统一思想、主动作为，将沟域经济作为当前和今后一个时期“三农”工作的主攻方向；就要打好“组合拳”，着力扭住重点、统筹推进，持续做好产业、特色、生态、融合“四篇文章”；就要强化抓落实，始终立足实干、务求实效，在沟沟岔岔的天地间拼实绩、勇争先。

念好沟域经，打好手中牌，不断开创沟域经济发展新局面，推动农业高质量发展迈上新台阶，我们就能在希望的田野上谱写浓墨重彩的发展篇章！(洛 平)