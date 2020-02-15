洛阳大力发展沟域经济 传承乡土文化 守护乡村生态

临黄河而知中国，临河洛而知华夏。广袤河洛大地孕育了厚重灿烂的历史文化，也沉淀了源远流长的农耕文明和乡愁记忆。

临黄河而知中国，临河洛而知华夏。广袤河洛大地孕育了厚重灿烂的历史文化，也沉淀了源远流长的农耕文明和乡愁记忆。

金秋时节，来到山区沟域，一捧时令鲜果、一桌农家饭菜，就能唤醒儿时的记忆；漫步特色小镇，一座老屋老院、一段传说故事，也能给人以无限遐想；徜徉山水之间，景色之美、生态之美令人陶醉……

再过不久，在洛阳举办的央视中秋晚会将让全球华人共同品味“古今辉映、诗和远方”的魅力洛阳，而河洛乡村浓郁的乡愁、乡韵、乡情，也一定能拨动无数游子的心弦。

孟津县万亩梨园硕果累累 记者 李卫超 通讯员 郑战波 摄

特色彰显沟域兴

河洛大地的山山水水、沟沟坎坎，是千百年来河洛儿女世代生存的故土家园，更承载着追寻小康生活的梦想。然而，大山的阻隔曾让生活于此的群众饱受贫困之苦。

迈进新时代，农业由增产导向转向提质导向，农村发展由以传统种植、养殖业为主转向一、二、三产业深度融合。在此背景下，发展传统农业不占优势的山区沟域，迎来了高质量发展的崭新契机。

理念一转天地宽。我市遵循规律、因地制宜、做好结合，创造性提出了沟域经济发展理念，坚持以小沟域支撑大流域，变“短板”为“跳板”，化“阻点”为“支点”，化生态优势为经济优势，重塑了农业高质量发展新面貌——

金秋时节，孟津同盟山沟域经济示范带万亩梨主题公园果香四溢，硕大金黄的贡梨挂满枝头，采摘客络绎不绝；

盛产樱桃的新安磁五仓公路一线樱桃采摘过季，石榴、葡萄缤纷上市，乡亲们依然忙碌着、甜蜜着；

在洛宁豫西苹果谷，以海升、众森等龙头企业为引领，数万亩优质苹果丰收在望，一个集乡村观光、农事体验、休闲度假于一体的“金果小镇”展露新颜……

曾经偏远闭塞，如今生机勃勃。这些年，我市坚持“一沟一产业、一域一特色”，成功打造53个“沟谷文旅业、半坡林果业、山顶生态林”全景式、立体式的沟域经济示范带，带动全市发展苹果、石榴等优质林果249万亩，艾草、皂刺等中药材86万亩，食用菌1.2亿袋，蜜蜂12.7万箱，一幅洛阳乡村的“富春山居图”徐徐展开。

如今，在沟域经济理念的撬动、催生之下，农业农村产业变革、业态融合、生态改善、群众增收齐头并进。沟域经济的理念创新，不仅找到了山区破局的“金钥匙”，也成为推动农业高质量发展的“点睛之笔”。

洛宁县罗岭乡文旅民宿项目 记者 高山岳 摄

留住乡愁守住根

河洛乡村，文化厚重，每一寸土地都有讲不完的故事。

这里是“二十四节气”的重要发祥地，孕育了卧冰求鲤、程门立雪等经典名人故事，拥有河洛大鼓、洛阳剪纸、唐三彩等优秀传统文化，还散落着数不尽的历史遗存、传统村落。

来到嵩县田湖镇程村，踏入宋代理学家程颢、程颐著述讲学的地方——两程故里，院内苍柏挺立，古色古香。人们熟知的程门立雪故事，与此便有深厚渊源。置身其中，品读理学文化，感悟家风家训，深受教育启迪。

沿着洛河溯流而上，洛宁县罗岭乡爱和小镇是一处别具特色的乡村艺术殿堂，大大小小、五彩斑斓的陶瓷艺术景观，展现了三彩艺术的源远流长。距此不远的洛书小镇与爱和小镇交相辉映，以“洛出书处”为文化地标，打造了河洛文化溯源之旅品牌……

故乡，是人们魂牵梦萦的地方，寄托着难以割舍的乡愁。

近年，我市聚焦留住河洛乡愁，深入挖掘河洛乡村文化资源，保护好固态、传承好活态、发展好业态，因地制宜建设一批有特色的乡愁博物馆、民俗馆，打造一批有历史记忆、地域特点的特色文化旅游小镇，培育一批民间艺人、非遗传承人和手工业者，真正延续乡村文化根脉，留住美丽乡愁。

如今，手绘小镇、三彩小镇、卫坡古村落、倒盏民俗村等承载着乡愁记忆的特色小镇星罗棋布。徜徉在历史遗存、传统村落、非遗项目之间，感受到的不仅是自然淳朴的乡土风貌，更是沁人心脾的灵魂故乡。

绿水青山富路开

“绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃，把酒话桑麻。”生态宜居是人们对故乡田园的美好向往。

洛阳位于黄河生态廊道和伏牛山、太行山山地屏障叠加区域，山峦起伏，河流纵横，生态资源丰富，绿色空间广阔。如今，践行习近平生态文明思想，河洛乡村正在让绿水青山变成“金山银山”。

白墙黛瓦，山清水秀。来到栾川县庙子镇庄子村，远山、绿树、花田、溪水、民居，构成的画面美不胜收，散发出一种原生态的魅力。这些年，随着乡村旅游产业风生水起，越来越多的乡亲尝到了甜头。

放眼乡村，我市立足黄河流域生态保护和高质量发展，大力实施国土绿化提速提质行动和新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，让一座座荒山披上绿装，让一条条河流焕发生机，擦亮了洛阳乡村的亮丽生态底色。

针对农村环境脏乱、无序建设等问题，我市大力实施“百村示范、千村整治”工程，以农村垃圾治理、污水治理、“厕所革命”、村容村貌提升为主攻方向，统筹推进村庄及周边净化、硬化、绿化、亮化、美化。如今，宜阳县赵老屯村、孟津县明达村、嵩县三合村等一批内外兼修的美丽乡村示范村，不仅有“高颜值”，还有“好气质”。

实践证明，越是生态环境美的地方，往往越是人气旺、发展快、前景好。当下，休闲康养、乡村旅游等新业态、新模式在乡村蓬勃发展，美丽的田园风光、湖光山色真正成了群众致富的摇钱树。(记者 白云飞)