孟津横水镇古县村：小红薯种出富民“大产业”

金秋十月，在孟津县横水镇古县村的优质红薯种植产业扶贫基地，红薯和当地群众的钱包一起“鼓”了起来——一台台农机在田间穿梭，一个个新鲜红薯破土而出，“体态”饱满、颜色鲜亮。这些红薯被分拣装箱，直接销往上海等地。

金秋十月，在孟津县横水镇古县村的优质红薯种植产业扶贫基地，红薯和当地群众的钱包一起“鼓”了起来——一台台农机在田间穿梭，一个个新鲜红薯破土而出，“体态”饱满、颜色鲜亮。这些红薯被分拣装箱，直接销往上海等地。

基地今年收获的红薯不一般。这个由当地企业洛水永熙农业科技有限公司(以下简称洛水永熙)培育的新品种，具有外国红薯基因，是名副其实的“混血红薯”。在科技创新的助力下，该品种红薯因色泽艳丽、口感细腻、香甜浓郁、含硒量高等特点，一上市就成了抢手货，不仅深受消费者青睐，还成为当地群众脱贫致富的“摇钱薯”。

孟津县地处河南西部浅山丘陵地区，土质多为红黄土，富含钾质，适合红薯生长，该县历史上就有种植红薯的传统。

“我们近年依靠科技创新、绿色发展，在推进红薯产业‘二次升级’的同时，实现了以龙头企业为依托助力群众脱贫致富的‘双赢’发展。”孟津县相关负责人表示。

产业发展得益于企业研发成果的接连落地。近年，洛水永熙相继组建生物组织培养中心、品种科研开发中心和作物育种遗传中心等，并与河南省农科院、洛阳师范学院、河南科技大学等单位“联姻”，成功繁育出多款高附加值的“混血红薯”，投放市场后很受欢迎，每年企业仅网销就超过3000吨。

为将科研创新与脱贫致富顺利结合，横水镇古县村通过引导，采用托管代种的模式让贫困户参与洛水永熙的红薯产业发展中，全村贫困户迄今共种植优质红薯180亩。该村建立了贫困户与企业利益联结机制，保证贫困户每年户均增收不低于700元，有力促进了当地农业增效、农民增收。

除此之外，企业生产规模不断扩大，不仅方便了当地群众在家门口就业，还进一步促进了乡村振兴。

当前正值红薯收获季节，在洛水永熙的红薯脱水车间内，数十名从农户“变身”工人的当地务工者每天都马不停蹄地把刚收获的红薯，按照不同规格分拣，待脱水后再送入地窖进行储藏，实现红薯线上线下销售常年不断线。

目前该企业已带动周边600多户群众种植红薯1800多亩，平均亩产达4000公斤，小红薯种出了富民“大产业”。（记者 陈曦 通讯员 郑占波 赵永刚）