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年近八旬老人坠入10米深红薯窖 消防队员下井救人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-02 11:53

　　今日，伊滨区消防救援站消防队员张臻说，近日，一位76岁的老人使用绳子将闺女送来的礼品送到深约10米的红薯窖时，人不慎掉下去受伤。

　　中秋节前夕，有群众报警称，在伊滨区李村镇南寨村，一位老先生不慎坠入红薯窖底。张臻与队友赶到现场得知，红薯窖直径约1米、深约10米，被困老人意识清醒，但无法动弹，邻居们正使用鼓风机往井下送风，以免老人缺氧。

　　张臻通过架设在井口的三脚架下到窖底。“老人身体比较虚弱。”张臻说，他用安全腰带与安全绳索固定在老人身上。随后，在井上队友的协助下，他将老人救出，随即抬上救护车送往医院进行救治。

　　老人咋会掉进红薯窖呢？消防队员了解到，老人今年76岁，平时独居，那口红薯窖是由废弃的水井改造而成，老人把它当冰箱使用，前两天，老人的闺女走亲戚带来些礼品，老人使用绳子与桶将礼品放到窖底，不料人跟着掉下去，多亏邻居听到呼救声并报警。(洛报融媒记者 魏巍/文 通讯员 马威/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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