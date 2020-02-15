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栾川县潭头镇赵庄村：小红薯变身脱贫“金疙瘩”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-07 19:59
逯新波和宋道华（右）讨论红薯长势

　　“凤凰台上凤凰游，凤去台空山悠悠。半山草木半山沟，田无半亩一半丘……”走进洛阳市栾川县潭头镇赵庄村，人人都会念这句顺口溜。凤凰台是赵庄村旁的一座山峰，村子位于山坡下，沟壑纵横，水源缺乏，村民靠种红薯等农作物为生，生活拮据，赵庄村曾是贫困村。

　　近两年，赵庄村的红薯“疙瘩”摇身变成“金疙瘩”，村子靠种红薯，打了场漂亮的脱贫“翻身仗”，这是咋回事？4日上午，洛报融媒记者来到赵庄村寻找答案……

　　驻足泥泞的田间，眼前是一片绿油油、长势喜人的红薯秧苗。不远处，村民逯新波正在地里忙碌，他是村里靠红薯脱贫的“明星”。“驻村第一书记和村干部脑子灵，发展红薯加工业，让红薯‘身价’暴增十几倍。”逯新波说，他原来卖鲜红薯，1斤卖4毛钱，辛苦1年才收入四五千元。

　　2018年，驻村第一书记宋道华来到赵庄村，梯田般的红薯地令他影响深刻。他走访发现，赵庄村的土壤适合种红薯，这里种出来的红薯品质优良、甜度极佳，而且病虫害少。

　　“红薯种植的特点是稳产高产，旱涝保收。不如把红薯打造成赵庄村的‘脱贫明星’，建立集红薯种植、储存、加工、销售于一体的产业链。”他一打听，村里有村民加工红薯粉条，每斤售价比鲜红薯高十几倍。

红薯加工厂

　　“咱村的红薯质量好，应该建一个红薯加工厂，生产红薯淀粉和粉条，销售给企业、饭店……”听宋道华一说，赵庄村党支部书记李玉锋拍手叫好。李玉锋决定自己出资建红薯加工厂，召集村里会做粉条的能人来打工，并立下规矩：贫困户可免费来此加工粉条。

　　红薯加工厂建在村子边，地方不大，貌不惊人的红薯就在这里变成“香饽饽”，每斤粉条能买10元。逯新波得知红薯“增值”的法子后，回家就扩种红薯地，成了村里首先尝到红薯“甜头”的人。“原来一亩地赚1000多元，把红薯加工成粉条，一亩地多赚3000多元。”去年，他靠种红薯收入3万多元。

　　逯新波原是贫困户，村民看他靠红薯脱贫增收，也纷纷扩大红薯种植面积，并把红薯加工成淀粉或粉条。10月至11月间，红薯加工厂外堆满了刚出土的红薯，厂里的工人从白天忙到黑夜。

　　去年，赵庄村为发展集体经济，村“两委”组织建设红薯保鲜窖，有需要的村民可以租窖保存红薯。驻村工作队向县水利局申请资金，在凤凰台上建立了提灌站，把伊河水输送到每家每户，结束了赵庄村“靠天吃水”的历史，方便村民种植农作物。

逯新波准备送红薯粉条

　　“我们村的粉条是传统手工漏制，口感筋道、爽滑。”为把本村的粉条推广出去，宋道华跑到社区、饭店做推销。只要县和镇里举办展销会，他就组织村民拉着粉条参加。经过村干部的培训，村民还学会用朋友圈为自家的红薯和粉条做广告。有一次，宋道华去吃饭，见到对桌的客人正在吃赵庄村的粉条，还不停地夸味道好，他心里美滋滋的。

　　“好，两大袋粉条现在就给你送去。”正在干活的逯新波接到电话，附近的饭店要买他的粉条。“手工粉条味道好，回头客不少。本来想留一些自己吃，没想到‘藏’不住。”逯新波憨厚地笑道。如今，赵庄村种植近500亩红薯，通过发展红薯种植和加工业，村民鼓了“钱袋子”，村子摘掉“贫困帽”。逯新波准备再扩大红薯种植面积，争取明年收入翻一番。(洛报融媒记者 何奕儒)
[ 责任编辑：席倩倩]
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