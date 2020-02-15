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1分钱买酸奶？红薯免费送？来这儿的人赚了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-24 20:03

　　今天，2020年洛阳晚报读者节在色彩斑斓的隋唐城遗址植物园与广大读者见面，虽然只有一天，但诚意满满，丰富多彩的活动与推出的各种福利，吸引各界人士与热心读者前来“打卡”。

　　今天的隋唐城遗址植物园，银杏树叶灿烂如金，网红乌桕树叶红似朝霞，五彩缤纷的菊花相互簇拥……在这个美丽的时节，2020晚报读者节拉开帷幕，开启一天的狂欢之旅。此次读者节由洛阳日报报业集团主办，洛阳晚报、隋唐城遗址植物园承办，洛阳农商银行、太平人寿保险有限公司洛阳中心支公司、贵酿酒业有限公司协办。

　　编辑记者与您面对面区、晚报帮您上头条区、政府职能部门政策解答区热度不减，从早到晚读者不断，洛报购时惠展区推出的一分钱扫码购酸奶、万斤汝阳红薯送洛城展区推出的凭券领红薯等优惠活动，更是让读者直呼过瘾。现场还有晚报律师帮帮团邀请河南大进律师事务所资深律师，就法律知识为大家进行讲解，晚报红娘免费牵线区将一张张单身男女的相亲报名表贴上姻缘墙，应急救护及健康周刊展区邀请医院、牙科，免费为读者测血压、看牙，满足读者的各种需求。

　　现场的读者，既有六七岁的晚报小记者俱乐部的小记者，也有七八十岁的老人，既有市民，也有从偃师等县区赶来的热心读者，为的就是赴与我们的一面之约，我们对到场与未到场的读者表示衷心感谢！读者对晚报的建议与期盼，我们记在本上、听在心里，有了大家的鼓励与支持，我们的斗志将更加昂扬、再接再厉，更好地服务咱家的人。

　　“凡人民所需者，莫不全力而为”，洛报人的信仰与情怀从未改变，我们将继续秉承“主流、责任、贴心、实用”的办报宗旨，竭诚为广大读者服务。最后，我们再次向一直以来支持洛报发展的社会各界人士与读者表示感谢，谢谢大家！（洛报融媒记者 魏巍）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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