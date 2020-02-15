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洛阳博物馆设立“数智博物馆创新研究中心”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-22 19:01

　　今日，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，洛阳博物馆牵手杭州海康威视数字技术股份有限公司，设立“数智博物馆创新研究中心”，双方将充分整合优势资源，展开全面战略深度合作。

　　成立于1958年的洛阳博物馆，是豫西地区最大的综合性历史博物馆，现为国家一级博物馆。作为洛阳的文化地标，洛阳博物馆立足洛阳丰厚的历史文化积淀，连续多年观众参观量保持在百万以上的高位。扎实的业务研究能力、完善的藏品管理和保护体系、丰富的展览题材和内容、高质量的讲解接待水平、异彩纷呈的社会教育和研学活动，都赢得了国内外业界同仁和观众的广泛赞誉。

　　海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，业务聚焦于综合安防、大数据服务和智慧业务，致力于构筑云边融合、物信融合、数智融合的智慧城市和数字化企业。

　　此次洛阳博物馆与海康威视达成战略合作，将针对洛阳博物馆的不同场景、不同受众对象的需求，开展技术融合和应用创新，进一步推动洛阳“东方博物馆之都”建设。

　　洛阳博物馆相关负责人介绍，借助智能科技，以后，大家来到洛阳博物馆，将与文物展开更有趣的“互动”，从多重角度领略历史文化的魅力，进一步坚定文化自信。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 巍薇 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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