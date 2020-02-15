洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳百年留声博物馆：百年历史 影音为证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-17 09:49
早期牵牛花形留声机

　　馆名：洛阳百年留声博物馆

　　馆址：洛阳幼儿师范学校院内(位于老城区)

　　馆藏珍品：老唱片、电影胶片、留声机、电影放映机

　　开放时间：周二至周日9:00至17:00

　　在刚刚过去的这个双节长假，宝龙广场搞了一个大动作：邀请洛阳百年留声博物馆入场，举办“时光隧道穿越百年”千件文物展览，把文物送到离市民最近的地方，在休假购物中共享历史文物，彰显洛阳“东方博物馆之都”的魅力。

　　中外经典黑胶唱片、老式电影放映机、三合一黑白电视机、一百多年前的留声机……“立体环绕，声情并茂”，述说着中国百年历史变迁。

　　那些老唱片、老电影胶片上的声音、影像，伴随着几代人的回忆，遥远又熟悉，模糊却亲切，重温再三，如逢故人来，叫人悲喜交集，感慨万千。场内观者如云，人气高涨。

张建洛在电影放映室

　　岁月如歌，光影留声

　　洛阳百年留声博物馆，是一个民办专题性影音史料博物馆，主要收藏、展出近现代黑胶唱片、电影胶片、电影放映机、留声机等文物。其主馆在洛阳幼儿师范学校院内，分馆“气壮山河——抗战歌曲唱片展馆”和“抗战胶片电影资料馆”同八路军驻洛办事处纪念馆共同打造。

　　馆长张建洛是老城人，热情健谈，干脆豪爽。他说，洛阳百年留声博物馆创建于2015年，馆内现有中外经典电影胶片1.2万部(含1978年前的新闻简报和纪录片2000部)，电影放映机62台，晚清、民国以来的老唱片1.8万张，各式留声机203台。

　　近百年来，中国社会剧烈变迁，中国人的生活发生了翻天覆地的变化。唱片和胶片不仅记录了中外音乐、影像在中国的传播轨迹，也折射出中国社会政治经济文化的变化过程。

　　张建洛认为，文字资料、图文书籍或可篡改，但这些早期的老唱片、老电影是纪实性记录，限于当时的技术条件不可能篡改，因此，它们忠诚、客观地记录了近百年来中国历史的变迁。

　　情归洛城，细说曾经

　　1961年，张建洛生于洛阳老城。其父张拴虎是第一届全国劳动模范，1959年进京参加全国“群英会”，花了40多元买回来一台留声机。

　　张建洛自幼听着咿咿呀呀的曲子长大，对黑胶唱片和留声机有一种天然的好感。

　　1976年，15岁的他揣着5元钱路过洛阳新华书店，见店里摆着一些黑胶唱片。那5元钱是父母让他交学费的钱，他用这钱换了3张唱片，然后哄着舅舅帮他交了学费。此后，他从无意到有意，开始了长达40多年的收藏生涯。

　　1979年，张建洛参军到了祖国边陲，休息时，他常到边寨的少数民族居住区逛地摊儿，搜罗从海外回流入境的老唱片。

　　20世纪80年代初退伍回洛后，张建洛一直从事宣传工作。1993年，他到北京电影学院进修，经老师指点，开始利用业余时间，进行抢救性、“掠夺性”收藏，通过各种渠道搜罗电影胶片和老唱片。

　　电影胶片售价不菲。为了筹钱，张建洛曾拿着3部照相机和数百卷胶卷，到驻洛部队给士兵拍照，两张照片、1张底片总共1元。

　　有一次，他甚至借钱凑了60万元，近乎疯狂地买了整整十四卡车电影胶片。品相完好的珍藏，其他的卖给其他收藏家，以藏养藏。

　　集腋成裘，聚沙成塔，年深日久，张建洛手中的藏品越来越多。在省、市文物部门的支持下，洛阳百年留声博物馆成立，这些珍贵的藏品大方亮相。

　　一个人的收藏，变成了一座城的窗口。

　　一个人的感动，变成了千万人的感动。

　　●看点：19世纪蜡筒移动式留声机

　　这台留声机，距今已有一百多年历史，保存完好，仍可正常使用。配套的唱片，装在咖啡罐似的圆罐子里，音质醇厚。

手摇式电影放映机

　　●看点：手摇式电影放映机

　　这台电影放映机，诞生于一百多年前。20年前，张建洛花了360元从国外的收藏家手中买下了它——当时，一块酱肘子才卖3毛。

　　洛阳百年留声博物馆内收藏有许多中外经典电影故事片，并设有放映室，定期免费放映老电影。

　　有一位老太太，年轻时曾抱着小孩去看《冰山上的来客》，孩子哭哭闹闹，她进进出出，没看完整，遗憾不已。

　　老太太的孩子找到张建洛，请其在老太太生日时放映了一场《冰山上的来客》。老太太终于圆梦，心满意足。

　　●看点：抗战时期手摇警报器

　　这个外形看起来像闪光灯的物件，其实是一架手摇警报器。

　　抗战时期，日本飞机对洛城狂轰滥炸。守城的中国士兵在洛阳城楼上瞭望，遥见日本飞机飞过来了，就马上摇响这个机器拉警报，提醒乡亲们赶紧躲避。

　　警报声高亢尖锐，刺破长空，能传方圆10公里。

　　抗战结束后，这架警报器被人从洛阳带到了四川。张建洛“追踪”了8年，好不容易才把它重新带回洛阳。

　　●看点：《穆桂英挂帅》黑胶唱片样片

　　提起豫剧大师马金凤，洛阳人妇孺皆知。这张唱片是马金凤年轻时演唱的《穆桂英挂帅》唱片样片，灌录于20世纪50年代中期，属于非卖品，全国罕见，极其珍贵。

　　●看点：双喇叭落地柜式手摇留声机

　　这台留声机诞生于1906年。那一年，全球只生产了13台同款留声机。适逢慈禧太后大寿，其中一台被作为生日贺礼送给了“老佛爷”。

　　●看点：松下牌黑白三用电视机

　　这台松下牌黑白三用电视机，不但能看电视，还能听广播、放磁带。

　　1976年元旦，张建洛的父亲把它搬回了家。当时，洛阳有电视机的家庭很少。街道主任动员张家把电视机搬到了街头，邻居们围着电视机，一起看电视新闻。如今，打开这台电视机，还能收看洛阳电视台的节目。

　　●后记：采访当天，郑州大学历史系的专家学者来洛参观，专程到洛阳百年留声博物馆观看了一部数十年前的彩色新闻纪录片，重温那段激情燃烧的岁月。

　　“自觉传承优秀文化和优良作风，出自一个老兵的家国情怀、忧患意识。”张建洛说，他和战友们曾经用生命和热血保卫过这个国家，而今希望能尽绵薄之力，通过这个博物馆，保留住珍贵的历史影像和几代人的回忆，让后人可以更直观地感知祖国昔日的磨难和今日的辉煌，珍惜当下，继续奋斗，实现中国梦！（记者 张丽娜 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·揪心！6岁娃突发重病，血小板值几乎为零
  • ·心慌、胸闷，不一定是心脏不适
  • ·不遵医嘱服药，一年后他再次脑梗
    		•
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
        近期，你的微信朋友圈是否被“秋天的第一杯奶茶”刷屏了？秋意绵绵，不妨试试在家自制奶茶，简单几步就做好。
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
  • ·最妙的秋色 当地人知道
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    		•
    		 
    新闻排行
  • 瀍河两侧建乐道 市民健身休闲更方便
  • 最新！洛阳市人大常委会任命名单
  • 洛阳从政坊、大同坊游园将在近期完成...
  • 中国三大石窟将在洛阳举行首次艺术联展
  • 定了！洛阳广州市场步行街“双11”开...
  • 洛阳三彩俑，“跳上”“荷花奖”舞台
  • 今晚上演！16部舞蹈作品在洛阳角逐中...
  • 恒生光合城一楼住户私挖地下室丨百姓...
  • 青岛疫情由新冠病毒感染者与普通患者...
  • “一带一路”(洛阳)国际农业合作博览...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月15日
  • · 周王城广场地铁站路面预计年底进行恢复
    • 精彩图片
    效果图来了！洛阳伊滨...
    中集凌宇：智能化改造 ...
    101岁老人杨丛：为人和...
    涧河涧西段：治理见成...
    精彩热帖

    蜂蛾

    路边的粉黛子

    七彩丹霞美如画

    雨中菊正艳
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605