洛阳百年留声博物馆：百年历史 影音为证

在刚刚过去的这个双节长假，宝龙广场搞了一个大动作：邀请洛阳百年留声博物馆入场，举办“时光隧道穿越百年”千件文物展览，把文物送到离市民最近的地方，在休假购物中共享历史文物，彰显洛阳“东方博物馆之都”的魅力。

早期牵牛花形留声机

馆名：洛阳百年留声博物馆

馆址：洛阳幼儿师范学校院内(位于老城区)

馆藏珍品：老唱片、电影胶片、留声机、电影放映机

开放时间：周二至周日9:00至17:00

在刚刚过去的这个双节长假，宝龙广场搞了一个大动作：邀请洛阳百年留声博物馆入场，举办“时光隧道穿越百年”千件文物展览，把文物送到离市民最近的地方，在休假购物中共享历史文物，彰显洛阳“东方博物馆之都”的魅力。

中外经典黑胶唱片、老式电影放映机、三合一黑白电视机、一百多年前的留声机……“立体环绕，声情并茂”，述说着中国百年历史变迁。

那些老唱片、老电影胶片上的声音、影像，伴随着几代人的回忆，遥远又熟悉，模糊却亲切，重温再三，如逢故人来，叫人悲喜交集，感慨万千。场内观者如云，人气高涨。

张建洛在电影放映室

岁月如歌，光影留声

洛阳百年留声博物馆，是一个民办专题性影音史料博物馆，主要收藏、展出近现代黑胶唱片、电影胶片、电影放映机、留声机等文物。其主馆在洛阳幼儿师范学校院内，分馆“气壮山河——抗战歌曲唱片展馆”和“抗战胶片电影资料馆”同八路军驻洛办事处纪念馆共同打造。

馆长张建洛是老城人，热情健谈，干脆豪爽。他说，洛阳百年留声博物馆创建于2015年，馆内现有中外经典电影胶片1.2万部(含1978年前的新闻简报和纪录片2000部)，电影放映机62台，晚清、民国以来的老唱片1.8万张，各式留声机203台。

近百年来，中国社会剧烈变迁，中国人的生活发生了翻天覆地的变化。唱片和胶片不仅记录了中外音乐、影像在中国的传播轨迹，也折射出中国社会政治经济文化的变化过程。

张建洛认为，文字资料、图文书籍或可篡改，但这些早期的老唱片、老电影是纪实性记录，限于当时的技术条件不可能篡改，因此，它们忠诚、客观地记录了近百年来中国历史的变迁。

情归洛城，细说曾经

1961年，张建洛生于洛阳老城。其父张拴虎是第一届全国劳动模范，1959年进京参加全国“群英会”，花了40多元买回来一台留声机。

张建洛自幼听着咿咿呀呀的曲子长大，对黑胶唱片和留声机有一种天然的好感。

1976年，15岁的他揣着5元钱路过洛阳新华书店，见店里摆着一些黑胶唱片。那5元钱是父母让他交学费的钱，他用这钱换了3张唱片，然后哄着舅舅帮他交了学费。此后，他从无意到有意，开始了长达40多年的收藏生涯。

1979年，张建洛参军到了祖国边陲，休息时，他常到边寨的少数民族居住区逛地摊儿，搜罗从海外回流入境的老唱片。

20世纪80年代初退伍回洛后，张建洛一直从事宣传工作。1993年，他到北京电影学院进修，经老师指点，开始利用业余时间，进行抢救性、“掠夺性”收藏，通过各种渠道搜罗电影胶片和老唱片。

电影胶片售价不菲。为了筹钱，张建洛曾拿着3部照相机和数百卷胶卷，到驻洛部队给士兵拍照，两张照片、1张底片总共1元。

有一次，他甚至借钱凑了60万元，近乎疯狂地买了整整十四卡车电影胶片。品相完好的珍藏，其他的卖给其他收藏家，以藏养藏。

集腋成裘，聚沙成塔，年深日久，张建洛手中的藏品越来越多。在省、市文物部门的支持下，洛阳百年留声博物馆成立，这些珍贵的藏品大方亮相。

一个人的收藏，变成了一座城的窗口。

一个人的感动，变成了千万人的感动。

●看点：19世纪蜡筒移动式留声机

这台留声机，距今已有一百多年历史，保存完好，仍可正常使用。配套的唱片，装在咖啡罐似的圆罐子里，音质醇厚。

手摇式电影放映机

●看点：手摇式电影放映机

这台电影放映机，诞生于一百多年前。20年前，张建洛花了360元从国外的收藏家手中买下了它——当时，一块酱肘子才卖3毛。

洛阳百年留声博物馆内收藏有许多中外经典电影故事片，并设有放映室，定期免费放映老电影。

有一位老太太，年轻时曾抱着小孩去看《冰山上的来客》，孩子哭哭闹闹，她进进出出，没看完整，遗憾不已。

老太太的孩子找到张建洛，请其在老太太生日时放映了一场《冰山上的来客》。老太太终于圆梦，心满意足。

●看点：抗战时期手摇警报器

这个外形看起来像闪光灯的物件，其实是一架手摇警报器。

抗战时期，日本飞机对洛城狂轰滥炸。守城的中国士兵在洛阳城楼上瞭望，遥见日本飞机飞过来了，就马上摇响这个机器拉警报，提醒乡亲们赶紧躲避。

警报声高亢尖锐，刺破长空，能传方圆10公里。

抗战结束后，这架警报器被人从洛阳带到了四川。张建洛“追踪”了8年，好不容易才把它重新带回洛阳。

●看点：《穆桂英挂帅》黑胶唱片样片

提起豫剧大师马金凤，洛阳人妇孺皆知。这张唱片是马金凤年轻时演唱的《穆桂英挂帅》唱片样片，灌录于20世纪50年代中期，属于非卖品，全国罕见，极其珍贵。

●看点：双喇叭落地柜式手摇留声机

这台留声机诞生于1906年。那一年，全球只生产了13台同款留声机。适逢慈禧太后大寿，其中一台被作为生日贺礼送给了“老佛爷”。

●看点：松下牌黑白三用电视机

这台松下牌黑白三用电视机，不但能看电视，还能听广播、放磁带。

1976年元旦，张建洛的父亲把它搬回了家。当时，洛阳有电视机的家庭很少。街道主任动员张家把电视机搬到了街头，邻居们围着电视机，一起看电视新闻。如今，打开这台电视机，还能收看洛阳电视台的节目。

●后记：采访当天，郑州大学历史系的专家学者来洛参观，专程到洛阳百年留声博物馆观看了一部数十年前的彩色新闻纪录片，重温那段激情燃烧的岁月。

“自觉传承优秀文化和优良作风，出自一个老兵的家国情怀、忧患意识。”张建洛说，他和战友们曾经用生命和热血保卫过这个国家，而今希望能尽绵薄之力，通过这个博物馆，保留住珍贵的历史影像和几代人的回忆，让后人可以更直观地感知祖国昔日的磨难和今日的辉煌，珍惜当下，继续奋斗，实现中国梦！（记者 张丽娜 文/图）