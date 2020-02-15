中国首家！洛阳考古博物馆开馆

洛阳又多了一座博物馆！昨日下午，洛阳考古博物馆举行开馆仪式，这是我国首家面世的遗址型考古博物馆。

洛阳又多了一座博物馆！

昨日下午，洛阳考古博物馆举行开馆仪式，这是我国首家面世的遗址型考古博物馆。该博物馆位于洛阳市隋唐洛阳城遗址南城墙西段，展陈面积约3000平方米，由洛阳市文物考古研究院负责建设、管理并布设陈展。

既然是考古博物馆，自然少不了考古成果展示。在这座博物馆里，您可以饱览洛阳数十年考古发掘出土的文物珍品，品读古都洛阳深厚的历史底蕴。

该博物馆现场负责人侯秀敏介绍，目前馆内共展出269件文物精品，年代从史前时期一直延续至明清时期，其中一半以上文物在洛阳是首次展出。

有哪些特色展品？跟着洛报融媒记者一起先睹为快——

文物珍品琳琅满目，体验区的“考古秘境”则好玩儿又酷炫。目前，体验区已开放“史前水母”“霓裳羽衣”“星宿分野”“牡丹灯会”等主题区域。步入其中，仿佛进入一个光影幻境，灯光变换中，趣味性和观赏性俱佳，拍照也很好看哟！

再往博物馆深处走，就来到了考古研学堂，这是一个多媒体厅，随着研学活动开展，将带领孩子们变身“小小考古家”，参与趣味考古。

走出考古研学堂，就来到了遗址展示区。下沉式的展示区内，可以看到朝代更迭在洛阳城留下的城墙遗迹。在两处遗址展示区之间，还有考古工具展示和考古文创艺术品，大名鼎鼎的“洛阳铲”就在其中！

洛阳市文物考古研究院院长史家珍表示，考古博物馆是一座面向社会公众展示洛阳历史文化和洛阳历年考古成果的综合性场馆，今后，洛阳最新的考古成果也将通过这里进行发布和展示，这里将被打造为洛阳新的文化高地和考古文化交流的窗口。同时，洛阳市文物考古研究院将以考古博物馆为抓手，在做好田野发掘、文物保护工作的基础上，进一步开展考古成果的陈列和展示，让大家在成果展示中汲取营养，获取民族自信、文化自信、制度自信。

在开馆仪式现场，中国社会科学院考古研究所所长陈星灿说，考古博物馆在国内尚属新生事物，借助这一博物馆，考古研究院可以更好地展示发掘的文物，灵活呈现考古发掘成果，也让考古成果更好地为大家服务。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 程召辉 文/图)