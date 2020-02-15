人气爆棚！洛阳叫响“东方博物馆之都”新名片

今日，洛报融媒记者从洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳周公庙博物馆、洛阳契约文书博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆等处获悉，从1日至今，洛阳众多博物馆人气爆棚，借助丰富多彩的活动，洛阳“东方博物馆之都”这张新名片越叫越响亮！

这个假期，洛阳成为热门旅游目的地，全国各地的游客来到洛阳，除了龙门石窟、应天门等知名景点，还有不少人特意到心仪的博物馆“打卡”。

今日，洛报融媒记者从洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳周公庙博物馆、洛阳契约文书博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆等处获悉，从1日至今，洛阳众多博物馆人气爆棚，借助丰富多彩的活动，洛阳“东方博物馆之都”这张新名片越叫越响亮！

二里头夏都遗址博物馆活动

二里头夏都遗址博物馆活动

镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰是二里头遗址出土文物的代表，因精美的造型和高超的镶嵌工艺，受到众多观众的喜爱。7日，在二里头夏都遗址博物馆，几十名9岁至15岁的孩子聚精会神，跟随讲解员用陶泥亲手捏制出属于自己的铜牌饰，感受丰富多彩的夏文化。

二里头夏都遗址博物馆活动

在这个举国同庆、阖家团圆的假期里，二里头夏都遗址博物馆特别推出“国庆·中秋儿童博物馆活动”，围绕着博物馆内的基本陈列进行讲解，并开展二里头文化系列课程，包含衍纸、陶泥、绘画等系列手工活动，寓教于乐，让孩子们在欢乐的氛围中了解中华文明起源进程，走进“最早中国”。

同时，二里头夏都遗址博物馆还推出71场惠民活动，吸引众多观众。截至目前，该馆假期内每天接待观众数量均达到当日最高上限7000人，并接待了多支来自云南、北京、深圳、郑州等地的研学团队。

洛阳博物馆活动

洛阳博物馆活动

在洛阳博物馆，每天接待的观众数量也达到当日最高上限7000人。为给观众带来更好的参观体验，每天的9：10、10：00、11：00、13：30、14：00、15：00，博物馆内都有志愿服务者为大家带来免费的义务讲解，让更多观众近距离了解河洛文明。此外，洛阳博物馆还推出了一系列面向青少年的专场讲解和手工体验活动，“青少年专场讲解河洛文明”“洛阳珍宝少儿赏析”“皎皎铜镜耀中秋”文物赏析等吸引了众多小朋友报名，大家徜徉在历史和文物知识的海洋中，了解古人的智慧，也进一步坚定了文化自信。

八路军驻洛办事处纪念馆活动

今年的中秋与国庆碰了个满怀，家国情怀美丽升腾，不少游客选择体验红色文化来为祖国庆生。这个假期，随着贴廓巷文化步行街开街，八路军驻洛办事处纪念馆再次迎来客流高峰，截至目前该纪念馆接待观众已近2万人次。为丰富大家的参观体验，该纪念馆联合洛阳理工学院开展红色歌曲演唱、情景剧演出、快闪等系列活动，给观众带来别样的沉浸式体验，更加生动地讲述红色故事，传承红色基因。

在洛阳周公庙博物馆、洛阳契约文书博物馆等博物馆内，“巧集妙市礼乐中秋”文化集市、“中国传统文化之中原地区民俗节日展览”等一系列与传统民俗、文化有关的展览、非遗展示、研学活动也给观众带来了不一样的体验。据不完全统计，截至目前，洛阳各大博物馆内每天接待游客数量基本均接近预约上限。这个假期，您有没有带着家人到博物馆转转呢？如果还没有，赶紧抓住假期的小尾巴，找个心仪的博物馆去看看吧！(洛报融媒记者 智慧 通讯员 胡寅 白雪 王丹 孙怡萌 文/图)