“洛阳·东方博物馆之都线上系列直播”第三期“红色记忆”7月30日开播

“洛阳·东方博物馆之都线上系列直播”把一座座内涵丰富，文化印记鲜活的博物馆推介给大家。

洛阳新闻博物馆

八路军驻洛办事处纪念馆

洛阳，一座被誉为“帝都王里”的千年古都；洛阳，一座拥有近百家博物馆的”东方博物馆之都”。博物馆群已成为洛阳的文化新地标。为一座博物馆而来这座城，博物馆里保存着城市的历史和文化记忆，我们在博物馆里与您同感共情。“洛阳·东方博物馆之都线上系列直播”把一座座内涵丰富、文化印记鲜活的博物馆推介给大家。

中共洛阳组诞生地纪念馆

洛阳百年留声博物馆

利用文物资源，讲好洛阳故事，“洛阳·东方博物馆之都线上系列直播”第三期“红色记忆”将在7月30日上午10：00正式与观众见面。本期“红色记忆”直播活动服务洛阳副中心城市发展，服务社会公众对红色历史的文化需求，在“中共洛阳组诞生地纪念馆”“八路军驻洛办事处纪念馆”“洛阳百年留声博物馆”“洛阳新闻博物馆”四家博物馆里，通过“起点”“堡垒”“重温”“传播”四个主题，您将看到红色革命遗址、文物、图片、老唱片、老胶片以及洛阳第一张报纸等。本期“红色记忆”直播力求讲好红色故事，传播红色文化，让我们不忘初心，牢记使命，砥砺前行！承担起博物馆行业事业发展新使命。

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