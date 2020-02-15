“研学洛阳，读懂中国” 东方博物馆之都研学营地开营啦

沉浸式体验民宿，原生态的自然环境，白天参加手作体验，夜间习天文、观天象，听蝉鸣、品茶香……这样的研学体验你心动吗？

沉浸式体验民宿，原生态的自然环境，白天参加手作体验，夜间习天文、观天象，听蝉鸣、品茶香……这样的研学体验你心动吗？

今天上午，建立在隋唐洛阳城遗址上的东方博物馆之都研学营地开营啦！

东方博物馆之都研学营地由洛阳历史文化保护利用发展集团有限公司投资建设，位于洛龙区园区路以北、天街以东，占地60亩，建筑面积1256平方米。

研学营地采用定制装配式建筑组成，在符合文物保护利用的相关要求的同时，兼顾艺术性和功能性。营地内“品”字型的廊院式空间布局，还原隋唐时期盛行的住宅廊院式布局形制，目前拥有建筑26栋，其中研学宿舍16栋，并配备研学展示馆、体验教室、活动广场、餐厅水吧、图书阅览室、大型娱乐设施及大片绿地等设施，可同时为120名学员提供研学配套服务，是洛阳市目前功能最为完善、设施最为先进的综合性研学营地。

据悉，东方博物馆之都研学营地开营后，将与周边的“三馆二园”——洛阳博物馆、定鼎门遗址博物馆、洛阳市规划展示馆、洛阳市隋唐城遗址植物园、中国国花园组成“15分钟研学步行圈”，力图打造具有洛阳特色的“文化+旅游+教育”的全新研学模式，让“用旅游的方式传播河洛文化”成为可能，成为“研学洛阳，读懂中国”的理想之地。

据介绍，东方博物馆之都研学营地将面向市场推出14条研学线路及九大研学课程，涵盖古都文化、河洛文化、运河文化、牡丹文化、丝路文化，涉及历史、文化、礼乐、天文、地理、动植物等领域，为各研学团体及个人提供沉浸式研学互动体验。

为配合开营，这个暑期东方博物馆之都研学营地将开展“乐游一夏研学天街”系列优惠活动，以“快乐星期三”为主题，强调课程体验为核心，力争打造城市核心区的精品研学范例。

其中，“快乐星期三”主题活动包括：

“一天之计在于晨”的免费体验课，在7月22日至9月15日每个周三上午9:00至11:30，主要针对洛阳本地学校和机构预约报名开展的天街研学课程免费体验；

“越夜越有课”天街夜宿赠课活动，在7月22日至9月17日，每逢星期三，19:00至次日12:00，凡在天街研学营地住宿者，都赠送当晚课程，更可享受99元特价(原价198元)；

“周三折扣日”活动为今年8月至12月每周三，天街营地住宿及课程将实行八五折优惠。

当天，2020享游洛阳暑期文化旅游活动也正式启动了。洛阳在7月—9月将持续举办“遇见洛阳，邂逅清凉”避暑度假季活动。推出避暑休闲、消夏疗养、漂流体验、乡村度假、户外运动等为主题的避暑旅游产品；成立洛阳市研学旅行发展联盟，整合全市优秀研学旅游资源，促进洛阳研学旅行市场的繁荣稳定；举办“洛阳文旅局长面对面”旅游推介直播活动，让“洛阳文旅局长上直播”，通过和大V连麦同框举办直播推介活动，宣传各地暑期旅游资源，将洛阳的好风景介绍给全网用户。

当天的活动中，洛阳市文广旅局、洛阳市文物局、洛阳市教育局、洛阳文保集团及相关旅行社、博物馆、研学营地、研学基地等机构共同成立了“东方博物馆之都”课程融创中心。洛阳文保集团分别与艾肯中国、上海乐其签订合作协议，伊滨区与上海乐其签订合作协议。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 李雅娟 张娴 实习生 王龙飞 文/图 李卫超/图)