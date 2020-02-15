洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“研学洛阳，读懂中国” 东方博物馆之都研学营地开营啦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-26 14:59

　　沉浸式体验民宿，原生态的自然环境，白天参加手作体验，夜间习天文、观天象，听蝉鸣、品茶香……这样的研学体验你心动吗？

　　今天上午，建立在隋唐洛阳城遗址上的东方博物馆之都研学营地开营啦！

　　东方博物馆之都研学营地由洛阳历史文化保护利用发展集团有限公司投资建设，位于洛龙区园区路以北、天街以东，占地60亩，建筑面积1256平方米。

　　研学营地采用定制装配式建筑组成，在符合文物保护利用的相关要求的同时，兼顾艺术性和功能性。营地内“品”字型的廊院式空间布局，还原隋唐时期盛行的住宅廊院式布局形制，目前拥有建筑26栋，其中研学宿舍16栋，并配备研学展示馆、体验教室、活动广场、餐厅水吧、图书阅览室、大型娱乐设施及大片绿地等设施，可同时为120名学员提供研学配套服务，是洛阳市目前功能最为完善、设施最为先进的综合性研学营地。

　　据悉，东方博物馆之都研学营地开营后，将与周边的“三馆二园”——洛阳博物馆、定鼎门遗址博物馆、洛阳市规划展示馆、洛阳市隋唐城遗址植物园、中国国花园组成“15分钟研学步行圈”，力图打造具有洛阳特色的“文化+旅游+教育”的全新研学模式，让“用旅游的方式传播河洛文化”成为可能，成为“研学洛阳，读懂中国”的理想之地。

　　据介绍，东方博物馆之都研学营地将面向市场推出14条研学线路及九大研学课程，涵盖古都文化、河洛文化、运河文化、牡丹文化、丝路文化，涉及历史、文化、礼乐、天文、地理、动植物等领域，为各研学团体及个人提供沉浸式研学互动体验。

　　为配合开营，这个暑期东方博物馆之都研学营地将开展“乐游一夏研学天街”系列优惠活动，以“快乐星期三”为主题，强调课程体验为核心，力争打造城市核心区的精品研学范例。

　　其中，“快乐星期三”主题活动包括：

　　“一天之计在于晨”的免费体验课，在7月22日至9月15日每个周三上午9:00至11:30，主要针对洛阳本地学校和机构预约报名开展的天街研学课程免费体验；

　　“越夜越有课”天街夜宿赠课活动，在7月22日至9月17日，每逢星期三，19:00至次日12:00，凡在天街研学营地住宿者，都赠送当晚课程，更可享受99元特价(原价198元)；

　　“周三折扣日”活动为今年8月至12月每周三，天街营地住宿及课程将实行八五折优惠。

　　当天，2020享游洛阳暑期文化旅游活动也正式启动了。洛阳在7月—9月将持续举办“遇见洛阳，邂逅清凉”避暑度假季活动。推出避暑休闲、消夏疗养、漂流体验、乡村度假、户外运动等为主题的避暑旅游产品；成立洛阳市研学旅行发展联盟，整合全市优秀研学旅游资源，促进洛阳研学旅行市场的繁荣稳定；举办“洛阳文旅局长面对面”旅游推介直播活动，让“洛阳文旅局长上直播”，通过和大V连麦同框举办直播推介活动，宣传各地暑期旅游资源，将洛阳的好风景介绍给全网用户。

　　当天的活动中，洛阳市文广旅局、洛阳市文物局、洛阳市教育局、洛阳文保集团及相关旅行社、博物馆、研学营地、研学基地等机构共同成立了“东方博物馆之都”课程融创中心。洛阳文保集团分别与艾肯中国、上海乐其签订合作协议，伊滨区与上海乐其签订合作协议。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 李雅娟 张娴 实习生 王龙飞 文/图 李卫超/图)

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·糖尿病虽有遗传性，但改变不良生活方式能有效预防
  • ·他脚底板上的痣烂了，一查竟是恶性肿瘤
  • ·女童被蜂蜇伤手指红又肿 大叔被蜂蜇伤竟昏迷不醒
    		•
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
        上周的一个消息，对于我市各旅行社及从业人员来说，是“天大喜讯”，在收到消息的第一时间，大家纷纷在微信...
  • ·汝阳有座铁顶山 清凉休闲好地方
  • ·洛宁什珍烧菜：“药圣”所传
  • ·小心才能没大错 夏季出游更如此
    		•
    		 
    新闻排行
  • 李亚在全市重大项目招商建设调度推进...
  • 2米多长花蛇进鸡圈 吞食雏鸡后爬不动了
  • 洛阳市8个项目入选中央引导地方科技发...
  • 瓜农到出入境大厅门口避雨 警花为他...
  • 103岁的陈秀荣：每天一碗热豆浆 洗碗...
  • 高考放榜！洛阳这些考生太太太太牛了
  • 火炬大道行道树“入住”格力洛阳基地
  • 打人砸车还袭警 醉酒男子被刑拘
  • 洛阳大力发展沟域经济 让穷山沟变成“...
  • 嵩县举行防汛应急救援演练
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月23日
  • · 农民安置小区用暖问题，列入洛龙区民生实事
    • 精彩图片
    汝阳县刘店镇80兆瓦风...
    会“说话”能“计数” ...
    涧西区涧河乐道建成投用
    乐道扮靓洛河岸 美化环...
    精彩热帖

    柔情溪水轻轻流

    雨荷

    花瓣与残花

    夏蝉
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605