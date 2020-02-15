喜讯！2020年度国家知识产权试点高校公布 河科大和洛阳理工上榜

近日，国家知识产权局、教育部公布2020年度国家知识产权试点示范高校名单，河南科技大学和洛阳理工学院入选国家知识产权试点高校。

近日，国家知识产权局、教育部公布2020年度国家知识产权试点示范高校名单，河南科技大学和洛阳理工学院入选国家知识产权试点高校。

本次国家知识产权示范高校认定和国家知识产权试点高校遴选工作由国家知识产权局、教育部开展。共认定北京大学等30所高校为2020年度国家知识产权示范高校、遴选中国人民大学等80所高校为2020年度国家知识产权试点高校。试点示范工作有效期为2020年10月至2023年10月。

据了解，此举是为贯彻落实党中央、国务院关于强化知识产权创造、保护、运用的决策部署，大力提升高校知识产权能力和水平。对于试点示范高校可复制可推广的工作措施、经验做法和优秀案例，将向全国高校推广，有效发挥试点示范高校的辐射带动作用。(洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 赵燕昌 丁雯雯)