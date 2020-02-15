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洛阳发布相关方案 构建规范化、市场化的知识产权运营服务体系
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-22 08:53

　　昨日记者从市市场监管局获悉，近日我市下发《洛阳市知识产权运营服务体系建设方案》，持续提升全市知识产权创造质量、保护效果、运用效益、管理能力和服务水平，高水平建设知识产权运营服务体系，促进知识产权市场化运营，推动知识产权支撑引领经济高质量发展。

　　今年6月，财政部、国家知识产权局确定洛阳等11个城市(直辖市所属区)入选国家知识产权运营服务体系建设重点城市。我市是此次全省唯一的入选城市。方案指出，要经过3年时间，在洛阳构建起规范化、市场化的知识产权运营服务体系，建立健全知识产权运用促进的制度规范，促进知识产权市场价值充分实现，支撑区域经济高质量发展。结合高端智能制造、新材料等特色产业，实现下列指标：

　　知识产权转让、许可数量年均增幅30%以上；知识产权质押融资金额和项目数年均增幅35%以上；专利技术合同成交额年均增幅40%以上；支持高校院所采用免费、低价或专利技术入股的方式，将其专利技术转化给200家以上中小企业；在高校探索建立集技术转移与知识产权运营于一体的运营中心，并实现在其他高校推广；建立知识产权评估评价体系和机构，支持高价值专利组合融资；设立先进制造业知识产权运营投资基金，推动发行知识产权证券化产品1单以上。

　　专利密集型产业增加值不断提升；实施地理标志运用促进工程，地理标志产品产值显著提升；实施产业规划类专利导航示范项目8个，实施企业运营类专利导航项目30个以上；打造30个以上特色鲜明、竞争力强、市场信誉好的区域商标品牌。

　　新增200家以上创新能力较强、知识产权基础较好的企业、高校、科研院所通过知识产权管理规范贯标认证；支持国家知识产权试点示范高校建设；专业知识产权托管服务累计覆盖中小企业2000家以上；市场主体商标布局和品牌培育水平显著提升。

　　高水平建设知识产权服务业集聚区；建设1家区域性知识产权运营服务平台(洛阳市知识产权运营服务平台)；培育8家产业知识产权运营中心；扶持5家以上专业化、市场化、复合型的知识产权服务机构；知识产权服务行业监管全面加强，知识产权服务区域和产业发展能力显著提升。

　　依照方案，我市要建立健全知识产权引领产业发展工作机制。围绕洛阳产业规划、重大科技项目等，实施洛阳8大产业专利导航示范项目(涵盖智能装备制造、新型功能材料、现代交通装备等产业)，打造5个以上国家专利导航示范项目；发挥商标品牌助推产业发展作用，加大产业集群商标品牌培育力度；依托区域品牌建设和特色产业培育，围绕洛阳牡丹、上戈苹果、嵩县大葱、伊河小米、新安樱桃、汝阳杜仲，以及山茱萸、银杏、柴胡、丹参、金银花等道地药材，培育地理标志商标及地理标志产品。

　　在支持创新主体提高知识产权运用能力方面，方案提出，优先支持创新能力强、知识产权优势明显、管理体系有效运行的企业、高校和科研组织，提升创新主体知识产权管理能力；强化中小企业知识产权托管，深入实施中小企业知识产权战略推进工程，支持企业实施转化专利技术、培育自主商标品牌，提升生产效率、产品质量和品牌价值；实施高校院所专利转化工程，畅通中小企业专利技术获取渠道；引导规范产业知识产权联盟建设，经过3年时间知识产权联盟数量超过8个。

　　在高水平建设知识产权服务业集聚区方面，方案提出，充分发挥自创区、自贸区、高新区“三区叠加”优势，推进知识产权服务业集聚区建设，服务业集聚区将辐射洛阳市先进制造业集聚区、洛龙科技园区、洛阳工业产业集聚区、伊洛工业园等园区。同时，方案还对深化知识产权金融服务、探索知识产权运营服务体系建设与创新产品方面的建设内容进行了细化。（记者 李岚 通讯员 陈翔）
[ 责任编辑：席倩倩]
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