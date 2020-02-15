洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

水天一色，太美！来黄河湿地游玩，别忘去这几处景观……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-19 20:40

　　“黄河湿地鹤鸣湖，景色秀美赛江南……”近日，傍晚时分，夕阳映照在吉利黄河湿地鹤鸣湖的水面，芦苇随风摇曳，水鸟翩然起舞，市民肖先生站在栈道上，望着如画般的景致念起自己写的诗。

　　肖先生家住洛阳市吉利区，闲来无事，他就驱车来到黄河湿地，坐在岸边，静静欣赏美景。肖先生是一名旅游爱好者，喜欢开车到各地寻找美景，“现在，离我家不远的黄河湿地都这么美，没事来这儿发呆就感觉很幸福。”他笑道。

　　在黄河中下游，吉利段黄河流速缓慢、水质清澈、滩区开阔，是延续千年未变的古河道。近年来，吉利区不断推进黄河湿地生态修复和保护，持续开展“携手清‘四乱’保护母亲河”专项行动、“绿盾”行动等，让黄河湿地生态环境得到极大改善。吉利区还投入大量资金开展黄河湿地拆迁综合整治工作，分期实施退耕还湿、退养还湿战略。

　　2017年以来，吉利区实施黄河湿地生态修复和保护一期项目，重点打造了鹤鸣湖、清水湾、流花溪、飞苇渡、白鹤洲5处特色湿地景观修复区，不仅为动植物营造环境优美的栖息地，也为群众提供亲近自然的场所。

　　肖先生常去的鹤鸣湖位于一期项目东部，这里曾有不少鱼塘，环境杂乱。近年，通过环境整治、生态引水、植树种草和微地形改造等方式进行修复建设，这里形成了3000亩宽阔湖面，打造出一方湖泊湿地景观。

　　东西长3000米、约1200亩的清水湾紧邻黄河，站在岸边，可以看到宽阔而清澈的黄河水，当地群众编了一句顺口溜来形容这里的生态环境：“清水湾中流清水，河清堤上看河清。”如今，这里已成为大家与黄河合影的人气“打卡地”。虽然天色已晚，仍有游客舍不得离开，三五成群地在此拍照留念。

　　吉利黄河湿地内的5处景观犹如盛开的“五朵金花”，景色迷人却又各具特色，成为游客亲水游玩的好去处。

　　放眼黄河湿地生态修复和保护一期项目，湿地内水系成线、沼泽连片、水鸟群飞的生态环境基本形成，巡护道路和乐道贯穿其中，而道路两侧的观鸟亭和横跨水系的小型桥梁，又让黄河湿地显示出别具风情的古典之美。

　　“修复湿地环境，需要对湿地进行合理绿化。”吉利黄河湿地保护中心副主任刘东方说，目前，湿地范围内共种植各类乔灌木11万余棵，地被、水生植物3500余亩，这些植物有利于净化水体、修复生态。下一步，将认真落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，大力实施黄河湿地保护，强力推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，让吉利黄河湿地展现出水天一色、郁郁葱葱、水鸟嬉戏的自然生态画卷，吸引一波波游人来此亲水游玩。(洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 关晓萌 王奇武)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·揪心！6岁娃突发重病，血小板值几乎为零
  • ·心慌、胸闷，不一定是心脏不适
  • ·不遵医嘱服药，一年后他再次脑梗
    		•
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
        近期，你的微信朋友圈是否被“秋天的第一杯奶茶”刷屏了？秋意绵绵，不妨试试在家自制奶茶，简单几步就做好。
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
  • ·最妙的秋色 当地人知道
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市科技馆新馆项目建设启动
  • 偃师男子硬笔楷书如印刷体 在家办书法...
  • 洛阳5个县（市）入围全省县域工业30强
  • 第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术...
  • 洛阳市教育局评选出490名学术技术带头...
  • 中信重工：“大国重器” 洛阳研制
  • 三大石窟联展 一次跨越千年
  • 本次人口普查将采取五大举措 保证普查...
  • 洛河岸边 秋色醉人
  • 隋唐城遗址植物园：“网红”树邀您赏红叶
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月16日
  • · 周王城广场地铁站路面预计年底进行恢复
    • 精彩图片
    “丝路华光——敦煌、...
    中信重工：“大国重器...
    萌萌哒！一天吃八顿，...
    花果山上赏红叶
    精彩热帖

    秋染靳家岭

    棕背伯劳

    蝶恋花

    隋唐植物园拍人像
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605