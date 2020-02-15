水天一色，太美！来黄河湿地游玩，别忘去这几处景观……

“黄河湿地鹤鸣湖，景色秀美赛江南……”近日，傍晚时分，夕阳映照在吉利黄河湿地鹤鸣湖的水面，芦苇随风摇曳，水鸟翩然起舞，市民肖先生站在栈道上，望着如画般的景致念起自己写的诗。

“黄河湿地鹤鸣湖，景色秀美赛江南……”近日，傍晚时分，夕阳映照在吉利黄河湿地鹤鸣湖的水面，芦苇随风摇曳，水鸟翩然起舞，市民肖先生站在栈道上，望着如画般的景致念起自己写的诗。

肖先生家住洛阳市吉利区，闲来无事，他就驱车来到黄河湿地，坐在岸边，静静欣赏美景。肖先生是一名旅游爱好者，喜欢开车到各地寻找美景，“现在，离我家不远的黄河湿地都这么美，没事来这儿发呆就感觉很幸福。”他笑道。

在黄河中下游，吉利段黄河流速缓慢、水质清澈、滩区开阔，是延续千年未变的古河道。近年来，吉利区不断推进黄河湿地生态修复和保护，持续开展“携手清‘四乱’保护母亲河”专项行动、“绿盾”行动等，让黄河湿地生态环境得到极大改善。吉利区还投入大量资金开展黄河湿地拆迁综合整治工作，分期实施退耕还湿、退养还湿战略。

2017年以来，吉利区实施黄河湿地生态修复和保护一期项目，重点打造了鹤鸣湖、清水湾、流花溪、飞苇渡、白鹤洲5处特色湿地景观修复区，不仅为动植物营造环境优美的栖息地，也为群众提供亲近自然的场所。

肖先生常去的鹤鸣湖位于一期项目东部，这里曾有不少鱼塘，环境杂乱。近年，通过环境整治、生态引水、植树种草和微地形改造等方式进行修复建设，这里形成了3000亩宽阔湖面，打造出一方湖泊湿地景观。

东西长3000米、约1200亩的清水湾紧邻黄河，站在岸边，可以看到宽阔而清澈的黄河水，当地群众编了一句顺口溜来形容这里的生态环境：“清水湾中流清水，河清堤上看河清。”如今，这里已成为大家与黄河合影的人气“打卡地”。虽然天色已晚，仍有游客舍不得离开，三五成群地在此拍照留念。

吉利黄河湿地内的5处景观犹如盛开的“五朵金花”，景色迷人却又各具特色，成为游客亲水游玩的好去处。

放眼黄河湿地生态修复和保护一期项目，湿地内水系成线、沼泽连片、水鸟群飞的生态环境基本形成，巡护道路和乐道贯穿其中，而道路两侧的观鸟亭和横跨水系的小型桥梁，又让黄河湿地显示出别具风情的古典之美。

“修复湿地环境，需要对湿地进行合理绿化。”吉利黄河湿地保护中心副主任刘东方说，目前，湿地范围内共种植各类乔灌木11万余棵，地被、水生植物3500余亩，这些植物有利于净化水体、修复生态。下一步，将认真落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，大力实施黄河湿地保护，强力推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，让吉利黄河湿地展现出水天一色、郁郁葱葱、水鸟嬉戏的自然生态画卷，吸引一波波游人来此亲水游玩。(洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 关晓萌 王奇武)