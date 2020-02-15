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千里骑行看黄河｜“湿地精灵”的“守护神”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 新华社 2020-09-14 11:11

　　马朝红是黄河湿地国家级自然保护区孟津段的一名管护员。从1999年起，她就和父亲一道接力守护着这方脆弱的生态系统，守护着上百种鸟类的家园。

　　新鲜一时很容易，坚守一生却非常难。附近的村民称马朝红是“黄河女儿”，是这些“湿地精灵”的“守护神”。

　　正因为有无数像马朝红这样默默奉献、脚踏实地的人们，才使得黄河沿岸如今水草丰茂，鸟类流连忘返。

　　现在跟紧我们，一起get观鸟的正确姿势！

　　记者：任卓如 杨金鑫

　　编辑：林涵

　　新华社音视频部制作④
[ 责任编辑：席倩倩]
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