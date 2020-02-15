千里骑行看黄河｜“湿地精灵”的“守护神”

马朝红是黄河湿地国家级自然保护区孟津段的一名管护员。从1999年起，她就和父亲一道接力守护着这方脆弱的生态系统，守护着上百种鸟类的家园。
马朝红是黄河湿地国家级自然保护区孟津段的一名管护员。从1999年起，她就和父亲一道接力守护着这方脆弱的生态系统，守护着上百种鸟类的家园。
新鲜一时很容易，坚守一生却非常难。附近的村民称马朝红是“黄河女儿”，是这些“湿地精灵”的“守护神”。
正因为有无数像马朝红这样默默奉献、脚踏实地的人们，才使得黄河沿岸如今水草丰茂，鸟类流连忘返。
现在跟紧我们，一起get观鸟的正确姿势！
记者：任卓如 杨金鑫
编辑：林涵
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