洛阳大力实施黄河湿地保护 守护母亲河 建设幸福河

出峡谷入平原，黄河在河洛大地蜿蜒96公里，不断滋润着洛阳这颗璀璨明珠。守护母亲河，建设幸福河，是河洛儿女义不容辞的责任。

出峡谷入平原，黄河在河洛大地蜿蜒96公里，不断滋润着洛阳这颗璀璨明珠。守护母亲河，建设幸福河，是河洛儿女义不容辞的责任。

黄河湿地生态修复、黄河生态环境专项整治、“四河五渠”综合治理……我市准确把握黄河流域生态保护和高质量发展战略部署，大力实施黄河湿地保护，强力推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，黄河洛阳段及全流域呈现出环境秀美、欣欣向荣的景象。

生态修复打造“鸟的天堂”

双肩包、望远镜、三脚架、笔记本，这是河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局管护员马朝红一年四季的标配。20多年了，她在黄河湿地行走、观鸟，也通过鸟类的逐渐增多见证了湿地环境的不断改善。

“观鸟，其实就是在关注我们自身的生存环境。”她说，鸟类是“湿地精灵”，观察和保护鸟类就是保护大自然。

据介绍，目前在黄河湿地保护区记录观察到的鸟类达262种，其中属国家一级重点保护动物的有大鸨、黑鹳、中华秋沙鸭等11种。

河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段东西长96公里，总面积达2.4万公顷，以保护水禽及湿地生态环境为主。近年，孟津县先后投资建成扣马、台荫、黄河桥3处湿地恢复示范区共1.9万亩，湿地保护工作取得明显成效，生态环境明显改善。

在黄河中下游近2000公里的区域内，吉利段黄河流速缓慢、水质清澈、滩区开阔，是延续千年未变的古河道。在黄河湿地生态修复和保护方面，吉利区也作出了巨大努力。

东西长3000米、约1200亩的清水湾，是吉利黄河湿地的一处景观。站在这里，可以看到清澈的黄河水和翩翩起舞的水鸟。当地群众编了一句顺口溜：“清水湾中流清水，河清堤上看河清。”以此来描绘这里的良好生态环境。

近年，吉利区投入大量资金，实施了黄河湿地生态修复和保护一期项目，重点打造了鹤鸣湖、清水湾、流花溪、飞苇渡、白鹤洲等5大景观，已形成了3条总长约8300米的水系、3200亩的水域，不仅为动植物营造了环境优美的栖息之地，也为群众提供了亲近自然的场所。

推进环境整治，改善湿地生态

治理黄河，重在保护，要在治理。要改善黄河湿地的生态，推进环境整治势在必行。

一直以来，黄河流域面临着乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”突出问题，我市在清理“四乱”工作中从不手软。

近日，记者来到孟津县白鹤镇宁咀村。“俺村处在黄河岸边，过去很多人在这里建了鱼塘，污染了河水。”一位村民告诉记者，因为养鱼，这里的水一度呈乌黑色，这两年县里将鱼塘进行了清退，水渐渐变成了淡蓝色。

近年，孟津县对黄河湿地核心区、缓冲区范围内种植、鱼类养殖进行了全面清退，对147处违法违规养殖设施进行拆除，共清退种植面积11000亩、鱼类养殖面积470亩，并进行了立标保护。同时，该县还投入资金3200万元，对黄河湿地保护区范围内的采砂企业进行了彻底整治，累计清运砂石料129.5万方，通过播撒湿地草籽、水系连通等方式对整治区域进行生态恢复。

在黄河对岸的吉利区，“携手清‘四乱’保护母亲河”专项行动、“绿盾”行动等也在持续开展，让黄河湿地生态环境得到了极大改善。该区还投入大量资金开展了黄河湿地拆迁综合整治工作，分期实施退耕还湿、退林还湿、退养还湿战略，完成了吉利养殖区、西霞院砂石料场、源通砂石厂等50个点位的整改工作，共拆除各类建筑物、构筑物41万余平方米，取缔4家大型砂石厂。

据了解，目前我市已经建立了一套黄河生态环境保护的长效机制，形成了“发现、交办、整改、验收、销号”系统完善、行之有效的管理制度。同时，我市还加强水行政执法与司法衔接，形成了保护黄河生态的强大合力。

治水兴水，确保“一渠清水入黄河”

伊水游园是我市的一处大型城市生态公园，沿伊河而建。漫步其中，满目翠绿，鸟语花香，碧波荡漾，让人心旷神怡。

伊河、洛河、瀍河、涧河是黄河在我市境内的重要支流，流域面积占全市总面积的81.8%。

黄河的问题，“表象在黄河，根子在流域”。解决“根子”问题，我市一直在努力，并取得显著成效。

2017年，我市全面启动“四河同治、三渠联动”，以此为切入点和突破口，统筹推进水、城、山、田、园、林、路等综合治理和提升，着力实现“水清、岸绿、路畅、惠民”目标。自此，截污治污、湿地游园、水系连通、生态绿化等重大工程全域实施。

据介绍，截至今年上半年，我市累计实施河渠综合治理项目248个，综合治理河道225.7公里，沿线排污口全部截流，12项引水补源工程全部建成投用。去年以来，我市扎实开展新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，以黄河保护治理为重点，由2017年启动之初的“四河三渠”向全市域各类水体拓展，促进水生态环境全面改善。

市污染防治攻坚办有关负责人告诉记者，2017年以来，我市洛河整体水质由“良”稳定好转为“优”，伊河整体水质在“良”的基础上持续提升，伊洛河整体水质由轻度污染好转为“良”，瀍河、涧河整体水质由以前的黑臭水体逐步好转为“良”。

今年上半年，我市20个各级地表水考核断面中，Ⅰ~Ⅲ类水质断面16个，占80%；Ⅳ类水质断面4个，占20%；无Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面。其中，7个国省控地表水责任目标断面均实现或优于省定考核目标，断面水质达标率为100%。

在洛阳，伊河、洛河、瀍河、涧河四水穿城而过，最终交汇成伊洛河后共同注入黄河。我市对全域河流的综合治理，确保了“一渠清水入黄河”。（记者 李三旺 通讯员 董洁 关晓萌）