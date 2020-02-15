洛阳这个小区实行居民自治两年 “老破小”变成“白富美”

刷卡进门、监控无死角、免费公共无线网络，晚上还有露天电影……走进西工区凯旋巷市房管局家属院，整洁的院落、停放有序的车辆、随处可见的监控摄像头，让人称赞。这个有着30多年历史的家属院，从曾经的“老破小”变身为如今的“白富美”，秘密就藏在居民自治中。

小区监控视频在手机上就能看

刷卡进门、监控无死角、免费公共无线网络，晚上还有露天电影……走进西工区凯旋巷市房管局家属院，整洁的院落、停放有序的车辆、随处可见的监控摄像头，让人称赞。这个有着30多年历史的家属院，从曾经的“老破小”变身为如今的“白富美”，秘密就藏在居民自治中。

曾经：“老破小”小区，物业公司不愿来，居民不愿管

沿西工区凯旋巷，往里走到头就是市房管局家属院，小区不大，只有160多户居民，最老的一幢楼已有34年房龄，是名副其实的老小区。小区虽老却不旧，电子门禁、智能充电桩、监控系统，还有免费的公共无线网络，应有尽有。

“你看，小区里所有监控视频在手机上就能随时看。”昨日上午，记者刚进小区，63岁的王保宪就介绍起小区的监控系统，“12个摄像头覆盖小区所有公共区域，前两天来了个小偷来回踅摸，刚进小区就被我们通过监控发现了”。

“小区环境越来越好，可两年前真叫一个‘老破小’，卫生费收不齐，垃圾清理不及时，晚上楼道里一片黑。”居民闫改如说，他们小区建成时间早、人口少、面积小、老人多，外面物业公司不愿来，里面居民不愿管，前几年一直由社区代管，虽然只用交卫生费，但还是有不少住户不愿掏腰包。缺资金小区管不好，管不好大家更不愿交钱，时间一长，形成了恶性循环。

转变：实行居民自治两年，“老破小”变成“白富美”

眼看小区成了“老破小”，王保宪、闫改如等一众热心居民坐不住了。2018年10月，他们找到西工区西工街道办事处体育场路社区，申请成立居民自治小组，由王保宪担任组长。

居民自治小组成立后做的第一件事就是安装门禁系统，没有资金，成员们就自掏腰包垫付。维持小区运行的资金从哪儿来？经民主商议，居民自治小组决定每户居民每年交280元卫生费，并在小区内规划了30多个车位，每个车位每月收60元管理费，仅限本小区居民租用。

彼时，不少居民心里犯嘀咕：“这群人能干好吗？会不会只收钱不干事？”因此，在居民自治小组成立之初的几个月里，大家交费的积极性不太高。“能理解，只有把小区管好，大家才会心甘情愿交钱。”王保宪说，要把居民们交的钱全部用在了刀刃上，居民自治小组成员不领工资，两年来，小区陆续添置了监控系统、电动车车棚门禁、智能充电桩、楼道灯，还实现了公共无线网络免费用。

“以前连卫生费都收不齐，现在除去保安工资、垃圾处理费这些必要开支，还结余了万把块钱。”闫改如是居民自治小组的“管家”，她说，不久前，小区拿出部分结余的钱买了一台投影仪，每晚在院里放红色电影，大家聚在一起边看边聊，既消磨了时间，又增进了邻里感情。

“以前俺小区是‘老破小’，现在是‘白富美’，给钱我都不搬家！”谈起小区环境，居民们的满意写在脸上。

计划：自治蹚出新路子，让小区管理走向专业化

“在居民自治上，凯旋巷市房管局家属院蹚出了一条新路子，解决了一些老旧小区存在的管理难问题。”体育场路社区负责人说，居民自治不仅提升了小区居民幸福感，使小区管理迈入正轨，也让社区轻松不少。如今，凯旋巷市房管局家属院已成为附近有名的自治模范小区。

从过去的“无人管”到如今的“管得好”，诀窍有哪些？

“首先，人得心齐；其次，管理要规范。”王保宪说，目前，居民自治小组有5名成员，大家不图回报，分工明确，有人负责水电气暖维修，有人负责财务，有人负责协调，大家劲儿往一处使，争取让小区管理走向专业化、规范化。

“下一步，我们还要维修车子棚，改造老年人活动室和门卫室，把小区环境搞得更好！”谈起接下来的工作，居民自治小组成员们胸有成竹，早就有了打算。(记者 牛鹏远 文/图)