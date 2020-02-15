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今冬洛阳中心城区新增供热面积350.5万平方米 涉及这些小区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-14 08:29

　　天气渐凉，供热的话题逐渐热了起来。昨日，记者从市供热办获悉：截至目前，我市新增集中供热面积604万平方米，其中中心城区新增供热面积350.5万平方米，供热普及率达到90.1%。目前，我市3家供热经营企业各项准备工作进展如何？记者进行了采访。

　　今冬集中供热目标任务已提前超额完成

　　按照《河南省2020年城镇集中供热设施方案》要求：

　　●今年10月底前，我市要新增集中供热面积502万平方米，供热普及率达到85%

　　●新建、改造管网总长度44公里，新建、改造换热站39座

　　市供热办相关负责人说，截至目前，我市新增集中供热面积604万平方米，占总目标的120.3%。其中，中心城区新增供热面积350.5万平方米，总面积达7058万平方，供热普及率达到90.1%。

　　●全市新建、改造管网总长度65.88公里,占总目标的149.7%

　　●新建、改造换热站51座，占总目标的130.7%。集中供热目标任务已提前超额完成

　　为圆满完成跨年度供热任务，我市供热经营企业在上一采暖季结束后，就开始进行今冬供热准备工作，预计11月5日前全部准备到位。

　　洛阳热力有限公司

　　该公司今冬新增供热小区主要有和昌·中央城邦、建业贰号城邦、恒大9期、君河湾3期等10余个小区。以上小区，今冬都将具备供热条件。

　　近期，该公司涧西、西工、东城3个供热运行所正对供热区域的供热管网、热力站、阀门井进行拉网式普查，以排除供热安全隐患。管网普查检修工作预计在10月30日前完成。

　　为更好地服务用户，洛阳热力有限公司今年新增客服大厅，除原有对外业务外，市场、信访、工程、设计、稽查等部门均在新落成的客服大厅内设有窗口，可为用户办理热费结算、发票开取、用户变更、测温申请、工程合同签订等相关业务。该客服大厅位于洛阳热力有限公司(中州西路80号)办公楼前。

　　洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司

　　该公司今冬预计新增供热面积74万平方米，总供热面积将达到1923万平方米。新增供热小区主要有钢厂锦园小区、钢厂新区院、市政腾飞家属院、洛阳农林科学院安乐家属院等老旧小区，新建成小区若具备供热条件也将如期供热。

　　自9月7日起，该公司按计划逐步开始对直管小区进行冷水试运行，对小区热交换站设备及管网配套设施进行调试，按计划以上工作在10月20日前全部完成。

　　目前，该公司已开始对主管网进行注水冲洗，预计10月25日左右冲洗完毕；计划11月5日逐步开始升温试运行。

　　洛阳高新热力有限公司

　　今年，该公司目标任务为新增供热面积30万平方米、新建热力站1座、新建热力管道2公里，目前已经全部完成。

　　为保障用户今冬稳定用热，该公司在9月底已完成供热设备、热力管网、直管小区热交换站设施的维修、保养工作，9月26日开通了热费预缴渠道。

　　目前，该公司正在对供热主管网、热力站进行充水、试压。计划10月26日开始对供热范围内直管用户进行开阀、试压、冷水运行工作，测试供热系统运行情况。（记者 郭飞飞）
[ 责任编辑：崔利利]
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