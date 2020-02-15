瞧！洛阳这个小区多了便民“小木屋” 居民有事尽管来……

22日一早，武汉路社区电焊条厂小区已人来人往，一座木质外观、造型别致的“小木屋”引人注目，有路过的居民猜测：“这房子像是餐馆”“不，我看像商店”……

居民和工作人员在邻里中心交流

22日一早，武汉路社区电焊条厂小区已人来人往，一座木质外观、造型别致的“小木屋”引人注目，有路过的居民猜测：“这房子像是餐馆”“不，我看像商店”……

“这是咱社区的邻里中心，地方不大，但功能齐全，进来看看吧！”小区党支部书记刘景敏从屋内探出头，招呼居民进屋参观。

这里是武汉路社区按照“一公里”治理服务半径，为居民打造的邻里中心。因为外观和内部装潢采用木质设计，被称为“小木屋”。今年，武汉路社区预计打造了5座邻里中心，目前已建成两座，电焊条厂小区的邻里中心投入使用不久。

邻里中心的一角

步入“小木屋”，狭长的屋子被分割成若干个房间，木质的地板、屏风、书架……处处给人温馨之感。“每间屋子的功能不同，有小区党支部、党群协商议事厅、图书阅览室等，小区居民可以来这儿缴纳水电费，办理业务。”刘景敏热情介绍起来。

“这可是用旧房子改的。”刘景敏说，这座房子原来是一间商铺，长期无人使用。听说社区想把房子改建成邻里中心，商铺老板当即同意，并免费供社区使用。

目前，我市一些社区结合自身特色打造邻里中心，提供便民服务、志愿服务、文化服务等。电焊条厂小区的邻里中心又有哪些特色？