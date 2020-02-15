瞧！洛阳这个小区多了便民“小木屋” 居民有事尽管来……

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22日一早，武汉路社区电焊条厂小区已人来人往，一座木质外观、造型别致的“小木屋”引人注目，有路过的居民猜测：“这房子像是餐馆”“不，我看像商店”……
居民和工作人员在邻里中心交流
22日一早，武汉路社区电焊条厂小区已人来人往，一座木质外观、造型别致的“小木屋”引人注目，有路过的居民猜测：“这房子像是餐馆”“不，我看像商店”……
“这是咱社区的邻里中心，地方不大，但功能齐全，进来看看吧！”小区党支部书记刘景敏从屋内探出头，招呼居民进屋参观。
这里是武汉路社区按照“一公里”治理服务半径，为居民打造的邻里中心。因为外观和内部装潢采用木质设计，被称为“小木屋”。今年，武汉路社区预计打造了5座邻里中心，目前已建成两座，电焊条厂小区的邻里中心投入使用不久。
邻里中心的一角
步入“小木屋”，狭长的屋子被分割成若干个房间，木质的地板、屏风、书架……处处给人温馨之感。“每间屋子的功能不同，有小区党支部、党群协商议事厅、图书阅览室等，小区居民可以来这儿缴纳水电费，办理业务。”刘景敏热情介绍起来。
“这可是用旧房子改的。”刘景敏说，这座房子原来是一间商铺，长期无人使用。听说社区想把房子改建成邻里中心，商铺老板当即同意，并免费供社区使用。
目前，我市一些社区结合自身特色打造邻里中心，提供便民服务、志愿服务、文化服务等。电焊条厂小区的邻里中心又有哪些特色？
邻里中心工作人员听取居民诉求
它不仅开设社区事务办理“一站式”窗口，为居民提供交流、学习的平台，还设置了独具特色的“党群协商议事厅”，只要居民来这儿反映问题，工作人员都会竭力办理，争取“有求必应”。
您瞧，电焊条厂小区邻里中心刚落成，就帮着居民解决了一件闹心事——
电焊条厂小区属于老旧小区，有120余户居民，小区暂由社区代管。今年，电焊条厂小区成立了“红色业委会”，工作人员由居民担任，他们不仅要维护社区环境和秩序，还要听取居民诉求。
“业委会定期召开党群协商议事会，大家你一言我一语，参与度很高。”居民马仕发是热心肠，由他担任业委会主任，自从“小木屋”建好，党群协商议事会也搬进室内会场。
前不久，马仕发召集居民在“小木屋”开了一场紧急会议。有居民投诉，由于小区的停车棚无人管理，车子乱停乱放，不仅堵住了楼栋门，还堵住了消防通道，产生安全隐患。
“这个问题不能等！业委会要成立巡逻队，每天围着小区检查。”马仕发主动带头巡逻，遇到车辆乱停和私搭乱建等问题，立马通知居民处理。马仕发给停车棚换了门锁，主动跑腿给大家配钥匙，经过治理，小区的秩序变得井然有序。
看到棘手问题得以解决，居民陆续开始到“小木屋”反映诉求。“前一段，我们还半夜帮着居民消杀蟑螂。”马仕发笑道。现在，业委会成员每天轮流到“小木屋”值班，“争取让大家带着问题进屋，心满意足地回家”。
电焊条厂小区的邻里中心投入使用不久，不少居民只对“小木屋”的造型感兴趣，还不知道它的作用。“我们准备挨家挨户宣传邻里中心，扩大受益居民的覆盖面。”刘景敏说，邻里中心只是载体，他们要不断提高服务质量，从心理、物质、生活等各方面为居民提供帮助，真正实现居民“零距离”享受各项便利和实惠。（洛报融媒记者 何奕儒 文/图）