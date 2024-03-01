河科大附中新建教学楼项目顺利封顶

16日，随着最后一块顶板混凝土浇筑完成，洛阳市未迁建高中又一新建单体——河科大附中教学楼项目顺利封顶，为后续开展二次结构、装饰装修工程施工打下坚实基础。
16日，随着最后一块顶板混凝土浇筑完成，洛阳市未迁建高中又一新建单体——河科大附中教学楼项目顺利封顶，为后续开展二次结构、装饰装修工程施工打下坚实基础。
16日，随着最后一块顶板混凝土浇筑完成，洛阳市未迁建高中又一新建单体——河科大附中教学楼项目顺利封顶，为后续开展二次结构、装饰装修工程施工打下坚实基础。
河科大附中新建教学楼项目总建筑面积约5600平方米，地上共5层，设置普通教室、办公室、多功能室等配套房间，预计今年秋季开学时投入使用。
“施工过程中，我们严格控制施工噪声，搭设双层防护的安全通道，铺设保通道路，全力降低施工给师生学习生活带来的影响。”洛阳市住建局相关负责人表示，将持续完善施工方案，合理安排施工计划，确保项目建设有序推进。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 赵旭辉 姜皓煊）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605