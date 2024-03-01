河科大附中新建教学楼项目顺利封顶

16日，随着最后一块顶板混凝土浇筑完成，洛阳市未迁建高中又一新建单体——河科大附中教学楼项目顺利封顶，为后续开展二次结构、装饰装修工程施工打下坚实基础。

16日，随着最后一块顶板混凝土浇筑完成，洛阳市未迁建高中又一新建单体——河科大附中教学楼项目顺利封顶，为后续开展二次结构、装饰装修工程施工打下坚实基础。 16日，随着最后一块顶板混凝土浇筑完成，洛阳市未迁建高中又一新建单体——河科大附中教学楼项目顺利封顶，为后续开展二次结构、装饰装修工程施工打下坚实基础。 河科大附中新建教学楼项目总建筑面积约5600平方米，地上共5层，设置普通教室、办公室、多功能室等配套房间，预计今年秋季开学时投入使用。 “施工过程中，我们严格控制施工噪声，搭设双层防护的安全通道，铺设保通道路，全力降低施工给师生学习生活带来的影响。”洛阳市住建局相关负责人表示，将持续完善施工方案，合理安排施工计划，确保项目建设有序推进。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 赵旭辉 姜皓煊）