“伊川小米”区域公共品牌加速走向全国

秋高气爽，伊川伊河两岸的河川丘陵地带，成片的春谷陆续进入收获期，粗壮饱满的谷穗“笑”弯了腰。

秋高气爽，伊川伊河两岸的河川丘陵地带，成片的春谷陆续进入收获期，粗壮饱满的谷穗“笑”弯了腰。

从吕店到江左，从葛寨到白沙……谷子示范方里，收割机隆隆驶过，谷子颗粒归仓。从龙头企业到种植合作社，大大小小的碾米车间里，也是隆隆的作业声。

抓一把，捻在手中，细软细软的，香气扑面，沁人心脾……这一刻，我们对“厨圣”伊尹流传千年的盛赞——“饭之美者，玄山之禾”，有了更为真切的体悟。

就在前不久，“伊川小米”区域公共品牌正式发布。这一季，伊川小米将在“富硒+”“电商+”“文旅+”的加持下，进入“洛阳礼物”“京东商城”等中高端平台，重塑其品牌形象。

富硒地种出富硒米

小米，发源于黄河流域，是世界上古老的栽培农作物。长期以来，各地不同的地形地貌和气候特征，塑造了诸多小米优势产区。比如，沁州黄小米、赤峰小米、广灵小米、敖汉小米等，都是小米“家族”中的“佼佼者”。

历史悠久的伊川小米也名声在外，并获得国家农产品地理标志认证。前些年，伊川小米品牌开发和产业发展有了很大起色，但质量效益规模仍有待提升。

其实，人们都知道伊川小米好，也乐于买回家下锅。可是，伊川小米究竟为什么好，好在哪里，许多人说不出个所以然，更缺乏精准科学的定量分析。

直到2018年春，河南地质部门勘察发现：伊洛河流域局部地区是河南省为数不多的富硒地区之一，并精准地圈出了以伊川为核心的富硒土壤富集带，面积达50万亩。

“物以‘硒’为贵。放眼全国，这方富硒地堪称宝贵资源。”伊川县委负责人表示。从高产农业“吃饱肚子”到绿色农业“吃得安全”，再到功能农业“吃得保健”，“富硒”正成为推动农业供给侧结构性改革的重要方向。对此，伊川按照全市富硒农业发展布局，全力开辟小米新品类——“富硒小米”。

高品质实现高效益

来到葛寨镇，千亩富硒谷子示范方一望无际，黄灿灿的谷浪随风翻滚。这里是洛阳农发集团与京东农场合作打造的富硒谷子基地。

在农场，地表和地下安装着各种传感器，时刻监测着大田的温度、湿度、风速等信息。“偌大的1500亩基地，日常管理只需一部手机。”农业技术员刘平督说，基于物联网溯源系统，施肥、除草、无人机植保等指令全部在线下达，并全程保留数据。

“再过不久，基地的所有小米将通过京东农场专属线上平台进行销售，实现好米优价。”刘平督说，每一款上市的小米，都有专属的二维码，扫一扫，便可全程追溯小米生产流程，实现从田间到餐桌全程透明管理。

离开京东农场，来到吕店镇伊河桥米业有限公司。搞了20多年小米加工的赵俊杰，刚刚上了一套充氮包装设备。老赵说，早年间，小米是10斤、20斤的“麻袋装”，后来有了真空包装，现在充氮包装能更有效地保障品质。

走进车间，伴随着富有节奏的声响，一袋袋鼓鼓囊囊的、包装精致的小米源源不断地下线。“一袋125克，三口之家一次一袋正好，格外方便。”赵俊杰说。这是他们为“洛阳礼物”打造的定制款，主打文旅消费市场，有望成为游客购物车中的“新宠”。

品牌的背后，始终是质量。这些年，当地的许多小米加工企业都秉持着一个不成文的规定：市场再紧俏，价格涨再高，也坚持用本地米。

品牌化鼓起钱袋子

“大家守护的是诚信，是品牌，更是老百姓的钱袋子。”伊川县委负责人说。这些年，伊川坚持把小米产业做成富民产业，累计发展谷子种植面积13万亩，并保持着快速增长态势。

正值收米季，吕店镇王村村红谷源小米种植合作社门庭若市，乡亲们粜米的大车小车排起了长龙。远少坤是合作社的当家人，他的小账本上清晰地记录着家家户户粜米的明细。今年，他的合作社辐射全村发展1600亩谷子，并带动34户贫困户和村集体经济增收。

“过去种谷子并非易事，现在已经实现全程机械化。”远少坤回忆，早些年，谷粒太小，无法精准播种。播量大了，到出苗季，乡亲们就得围坐在地头剔苗。怕费事的，播种时会把一部分谷子炒熟，再拌上有生命力的谷子一同播种，这样虽说省了工，却费了米。到了收获季，还要一个个地掐掉谷穗，拉回家碾压锤打……

“现在，伊川在谷子全程机械化上已经走在全国前列。”上述负责人表示，如今，伊川还联合农业科研院所成立谷子种植加工研发中心，为小米产业腾飞插上科技翅膀。不仅如此，当地还将以“伊川小米”区域公共品牌为核心，打造河南省富硒农产品检测中心，制定种植加工行业标准，拓宽网上网下销售网络，让伊川小米加速走向全国。（记者 白云飞 通讯员 张斌）