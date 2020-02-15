小区“刷脸”门禁安全吗？记者实测发现……

近期，人脸识别门禁系统进入我市一些小区，居民“刷脸”即可进出小区。不过，这也引发一些市民的担忧：个人隐私如何得到保护？连日来，记者对多个小区的人脸识别门禁系统进行探访，并请专业人员分析、答疑。

记者用照片尝试打开门禁系统，多次尝试均失败

近期，人脸识别门禁系统进入我市一些小区，居民“刷脸”即可进出小区。不过，这也引发一些市民的担忧：个人隐私如何得到保护？连日来，记者对多个小区的人脸识别门禁系统进行探访，并请专业人员分析、答疑。

现象 “刷脸”门禁成标配，有居民担心隐私泄露

近日，瀍河区的刘先生通过洛阳网“百姓呼声”栏目反映，前不久，小区物业突然把小区的刷卡闸机换成“刷脸”门禁，并通知居民尽快到小区物业录入信息，业主以后只需抬个头就能进门，但不少人担心有个人信息泄露的隐患。

“录入信息时须提供户口簿、身份证等个人证件，每次进出小区都会被‘刷脸’系统拍照存档，记录至少保存30天，一旦信息泄露，后果不堪设想。”刘先生说。

近年来，“刷脸”门禁在我市逐渐普及。截至今年4月，我市已建成智慧小区299个。按照工作部署，今年还将对城市区207个老旧小区进行智慧安防建设，主要建设门禁系统、视频监控系统、人脸抓拍系统、车辆抓拍系统等4个系统。

市住房保障和房产服务中心物业管理服务科科长聂义超说，今年6月，城市区范围评选出的23个智慧物业管理小区均配备“刷脸”门禁系统。与传统刷卡闸机相比，“刷脸”门禁更加便捷，安全性也更高。

聂义超坦言，他们接到的涉及“刷脸”门禁的投诉主要分为两大类，一类是未安装该系统的小区居民要求监管部门督促小区物业尽快安装，方便居民出行；另一类则是安装有“刷脸”门禁的小区居民对个人隐私泄露有担忧。

调查 挥动照片能打开门禁？现场实测结果令人满意

记者在走访中了解到，除了对“刷脸”门禁是否会泄露个人隐私的担忧，有市民也对其安全性有疑虑。家在涧西区青岛路一小区的樊女士说，她在网上查询到有人凭借一张照片就能轻松破解“刷脸”门禁。

位于西工区一企业家属院的南院属于老旧小区，一个多月前，洛阳国祥物业管理有限公司出资20多万元在小区安装了“刷脸”门禁系统。日前，记者在该小区实测挥动照片能否打开“刷脸”门禁。

首先，记者给一位信息已录入系统的小区保安分别拍摄照片和一段时长5秒的动态视频。然后，记者把手机照片举到人脸识别门禁探头下方，多次尝试，系统均提示“认证失败”。随后，记者用相同的方式实测动态视频，仍无法打开门禁。

洛阳国祥物业管理有限公司相关负责人邵育新说，小区门岗24小时有人在岗值班，如果有非本小区居民试图进入，人脸识别系统会自动抓拍，工作人员也会第一时间核实其身份，“刷脸”门禁在方便居民的同时，还能起到快速判别人员身份的作用。

随后，记者随机探访了洛龙区展览路上的2个小区和涧西区联盟路上的1个小区。经过现场实测，挥动照片及动态视频均无法打开这些小区的“刷脸”门禁。

现状 数据加密后储存于服务器，未经授权无法调阅

在我市“刷脸”门禁市场占有率较高的一家企业的负责人说，“刷脸”门禁的技术难度并不高，目前市场上的生产商众多，产品质量参差不齐，加上已安装“刷脸”门禁的小区多是自家物业管理门禁系统，这在一定程度上埋下了信息泄露的隐患。不过，设法避免“监守自盗”情况的发生，“刷脸”门禁系统泄露个人隐私的可能性将大幅度降低。

邵育新说，他们采购的“刷脸”门禁系统属于价格较高的高端设备，系统独立运行，居民信息及刷脸记录均经加密处理后储存在专用的内部服务器上，未经授权，任何人无法调阅。同时，小区物业工作人员也签订有保密协议。

我市已安装“刷脸”门禁的小区数量正逐年攀升，安装主要分三类：一是房产开发商规划设计，二是政府主导的智慧安防改造，三是小区物业或业主委员会自行出资安装，这样造成投用的“刷脸”门禁五花八门，无形中增加了管理难度。

聂义超坦言，根据外地的一些成功经验，“织成一张网，统一来管理”是破解“刷脸”门禁泄露个人隐私的关键。他建议有关部门在一些单位开发建设之初，就要求其按照智慧物业创建标准来配置相关硬件设施，由物业公司做好日常管理和维护，这样既实现了设备统一，也有利于今后并入同一系统进行管理。

“‘刷脸’门禁是一把双刃剑，充分利用这一技术创造更多便利的同时，还要保证其不闯祸、不添乱。”洛阳师范学院社会学者安锋说，相关法律规范和国家标准，从业人员资质和行为规范及更加完善的准入机制都需要逐步健全，这样才能最大限度地防范人脸识别技术被滥用，切实保护个人权益。（记者 郭学锋 通讯员 程晓娜 文/图）